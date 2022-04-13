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台股上漲310.74點 三大法人買超149.51億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台積電即將迎來法說，台股今（13）日在台積電、聯發科（2454）跌深強彈的帶領下，開高走高，收復萬七大關。圖／聯合報系資料照片
台積電即將迎來法說，台股今（13）日在台積電、聯發科（2454）跌深強彈的帶領下，開高走高，收復萬七大關。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）即將迎來法說，台股今（13）日在台積電、聯發科（2454）跌深強彈的帶領下，開高走高，收復萬七大關，終場收在17,301.65點，上漲310.74點，成交量2,609.59億元；三大法人買超149.51億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超105.61億元，投信買超31.3億元，自營商買超（合計）12.59億元，其中自營商（自行買賣）買超20.07億元，自營商（避險）賣超7.47億元。

今台積電重振雄風，上漲16元，收573元，漲幅2.87%，貢獻大盤134.51點；聯發科、聯電（2303）也都上漲，聯發科大漲超過4%，收880元，聯電漲幅超過2%，收48.5元。航運族群表現強勢，貨櫃三雄漲幅在3~4%不等，航空雙雄漲幅也雙雙超過3%。鋼鐵、觀光股股價也再次點火，新鋼（2032），佳大（2033）等漲停，鳳凰、雄獅亮燈，電纜股華新（1605）爆量漲停，大盤收在17,301.65點，漲幅1.83%。

台積電 自營商 台股

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