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運輸、鋼鐵族群強勢 台股上漲310點收17,301點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

台股今（13）日在台積電（2330）法說會前，趁美股回穩，多頭強拉台積電並帶動權值股，大盤開高走高，終場上漲310.74點，以17,301.65點作收，站回五日均線，成交量2,609.58億元。

今日強勢族群以運輸及鋼鐵股為主，台積電在法說會前，獲得多頭買盤強拉，帶動整體氣勢。

第一金投顧說，各種利空導致台股持續量縮觀望，但目前大盤融資維持率已經降到160以下，加上出現百點下影線，短線⻑紅就有望引發小波段上漲趨勢，跌深的績優個股將迎來反彈。產業方向上，電子產業近期手機、NB、TV、顯卡各族群皆傳出下修雜音，操作可降低電子占比。

目前不受衝擊的產業，電子僅伺服器、網通、衛星等，傳產包含金融、車用、綠能及生技不受影響，可朝往以上不受影響的產業去選。今年選股重點仍在於獲利一定要成⻑，選股優先從業績成⻑強勁、且法人站在買方個股優先。近期盤整過程中需嚴格停損，控制好資金水位與風險，短線反彈跌深的IC設計、ABF、車用、網通與伺服器可以留意。

台積電 台股 法說會

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