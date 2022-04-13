華新爆大量衝漲停 股價創22年新高還可以追？
華新（1605）今（13）日股價續飆，盤中攻上漲停板，來到34.3元，創22年來新高，成交量也爆出17萬張大量，法人表示不建議追高。
華新3月營收160.3億元，創同期新高，年增40.4%，月增23%，累計今年首季營收達425.65億元，年增47.5%，為近四年同期新高。
另外華新董事會決議投資電池用鎳、儲能設備等，分別向青山集團旗下之Ever RisingLimited及Berg Holding Limited取得印尼PT. Sunny Metal Industry（下稱旭日公司）50.1%股權，交易金額為2億美元，於印尼緯達貝青山工業園區投資冰鎳廠及發電廠。
華新表示，將增加冰鎳及鎳生鐵產能投資，取得股權之旭日公司正建設四條冰鎳／RKEF（迴轉窯電爐）產線，及一座每小時發電量38萬KWH的自有電廠。
華新表示，冰鎳產線及電廠建置完成後，整體鎳產量預計增加70%至約6.8萬噸，以供應不銹鋼、EV 電動車與儲能設備等製造廠商所需。
旭日公司預計於2023年全產全銷，每年將可生產純鎳金屬5.5萬噸，為華新麗華布局新能源產業之重要一步。
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