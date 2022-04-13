快訊

江宏傑傳淡出演藝圈 卸《全明星》領隊下一步計畫曝光

華新爆大量衝漲停 股價創22年新高還可以追？

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
華新集團董事長焦佑倫。（本報系資料庫）
華新集團董事長焦佑倫。（本報系資料庫）

華新（1605）今（13）日股價續飆，盤中攻上漲停板，來到34.3元，創22年來新高，成交量也爆出17萬張大量，法人表示不建議追高。

華新3月營收160.3億元，創同期新高，年增40.4%，月增23%，累計今年首季營收達425.65億元，年增47.5%，為近四年同期新高。

另外華新董事會決議投資電池用鎳、儲能設備等，分別向青山集團旗下之Ever RisingLimited及Berg Holding Limited取得印尼PT. Sunny Metal Industry（下稱旭日公司）50.1%股權，交易金額為2億美元，於印尼緯達貝青山工業園區投資冰鎳廠及發電廠。

華新表示，將增加冰鎳及鎳生鐵產能投資，取得股權之旭日公司正建設四條冰鎳／RKEF（迴轉窯電爐）產線，及一座每小時發電量38萬KWH的自有電廠。

華新表示，冰鎳產線及電廠建置完成後，整體鎳產量預計增加70%至約6.8萬噸，以供應不銹鋼、EV 電動車與儲能設備等製造廠商所需。

旭日公司預計於2023年全產全銷，每年將可生產純鎳金屬5.5萬噸，為華新麗華布局新能源產業之重要一步。

華新麗華

延伸閱讀

解封題材激勵觀光股開紅盤 鳳凰、山富等亮燈漲停

外資賣超100億元 續砍台積電、聯電

鎳價走揚 華新爆發力強

華新、華榮 認購放閃

相關新聞

台股早盤漲逾百點重返萬七 台積開盤上漲7元

台股今(13)日開盤上漲89.49點，開盤指數17,080.4點，指數重返萬七點，早盤一度漲逾百點，來到17,156點；...

華新爆大量衝漲停 股價創22年新高還可以追？

華新（1605）今（13）日股價續飆，盤中攻上漲停板，來到34.3元，創22年來新高，成交量也爆出17萬張大量，法人表示...

解封題材激勵觀光股開紅盤 鳳凰、山富等亮燈漲停

台股今天反彈大漲，觀光類股今天重振雄風，具備解封題材的旅行社股今天搶盡鋒頭，雄獅勁揚近9%，重返百元大關，鳳凰、易飛網、...

千金股排名重洗 大立光拿回第三

通膨未解，美股開高收低，台股今（13）日早盤一度大漲逾300點，權王台積電（2330）最高上漲19元，千金股多數走紅，大...

台積電和航運股衝鋒 台股大漲280點

台股今天大舉反彈，台積電等電子權值股及航運股領軍衝鋒，盤中大漲281點，重返萬七大關和17200點之上。法人指出，內資並...

高雄廠預計提早半年營運 台積電股價漲7元

台積電（2330）高雄廠昨日通過環評，預計明年7月營運，比原本提早半年，台積電股價今（13）日開盤上漲7元，開在56...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。