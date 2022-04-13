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千金股排名重洗 大立光拿回第三
通膨未解，美股開高收低，台股今（13）日早盤一度大漲逾300點，權王台積電（2330）最高上漲19元，千金股多數走紅，大立光（3008）盤中股價超車祥碩（5269）站上第三，股王信驊（5274）盤中最高到3200元
美股道瓊指數下跌87.72 點、跌幅0.26%，收34,220.36點；那斯達克指數下跌40.38點、跌幅0.3%，收13,371.57點；標普500指數下跌15.08點、跌幅0.34%，收4,397.45點；費城半導體指數下跌7.6點、跌幅0.25%，收3,047.5點。
台積電美國存託憑證（ADR）收在97.44美元，小跌0.13美元，跌幅約0.13%。不過，台積電高雄廠將提前營運，市場期待明日法說會，不甩外資連六日賣超逾9萬張，台積電股價今日開紅盤，股價強勢回升，早盤一度達576元，上漲19元，漲幅逾3%。
千金股中唯二下跌的就是大立光跟祥碩，由於大立光跌幅較小，祥碩一度大跌逾百元，大立光超車祥碩拿回第三。
聯發科（2454）營收亮眼，市場不畏外資調降目標價及連十一個交易日賣超37,459張，今日股價在買盤簇擁下，股價開高走高，最高上漲40元，價位在882元。
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