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高雄廠預計提早半年營運 台積電股價漲7元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台積電示意圖。聯合報系資料照片
台積電示意圖。聯合報系資料照片

台積電（2330）高雄廠昨日通過環評，預計明年7月營運，比原本提早半年，台積電股價今（13）日開盤上漲7元，開在564元，一路攀升至568元。

美股道瓊指數下跌87.72 點、跌幅0.26%，收34,220.36點；那斯達克指數下跌40.38點、跌幅0.3%，收13,371.57點；標普500指數下跌15.08點、跌幅0.34%，收4,397.45點；費城半導體指數下跌7.6點、跌幅0.25%，收3,047.5點。

台積電前進高雄蓋廠再邁大步，新廠所在地「楠梓產業園區設置計畫」，昨日通過高市府環境影響評估審查委員會審查，預計今年4月底完成園區核定程序、5月土地點交及廠商取得建照，6月園區公共設施及台積電建廠就可同步動工。高雄官方透露，台積電高雄新廠預計2023年7月啟動營運，比原預期早半年。

至昨日止，台積電已遭外資連六日共賣超94,540張，投信終止連十日買超轉為賣超597張，自營商則轉賣為買，買超152張。今日台積電股價開高走高，最高到568元。

台積電將於明日舉行法說會，外界聚焦第二季展望、成熟製程、上海封控等議題。

力積電（6770）昨日法說會公布毛利率達51%，緊追台積電，並強調產能滿載，預估到第三季都不會有變化，受惠於匯率貶值，下半年毛利率將比上半年表現好，今日股價開盤上漲1.1元，開在52.9元。

台積電 法說會

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