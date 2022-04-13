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台股基本面良好 黃天牧：外資終究會回來

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

本土疫情升溫，美國聯準會加速緊縮貨幣政策，外資今年累計賣超台股近六千億元，引起各界關注台股後續動向。金管會主委黃天牧今（13）日表示，台股短期受地緣政治、通膨、升息、疫情等因素影響，造成股市波動較大，至於資金動能方面，則認為外資、內資都很重要，只要台股基本面好，外資終究會回頭。

金管會主委黃天牧今天在財委會前受訪時表示，投資人應留意基本面、審慎選股。以基本面來看，3月上市櫃公司營收較去年同期成長14%，亦較上月成長23.8%。

不僅如此，台股今年以來跌幅逾6%，但相較其他國際股市，跌幅相對較小，黃天牧指出，主要是近期受到地緣政治、通膨、升息、疫情等因素影響，造成股市波動較為劇烈，但投資仍是看長期的基本面。

在資金動能方面，黃天牧亦提及，外資、內資都很重要，且國內股市到目前為止，日均量也有三千億元以上，與去年相比並未少太多，然而目前國內基本面良好，投資人以基本面來看，對國內股市仍會投資。

至於外資持續撤離一事，黃天牧說，資金原先就是全球流動，外資若有短期目標而離開，但台股基本面良好，外資終究會回來的。

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