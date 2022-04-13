黃天牧：台股基本面良好 外資終究會回來

台股昨跌破「萬7」大關，今一早開盤漲逾150點指數重回「萬7」之上。金管會主委黃天牧今表示，這段期間地緣政治、通膨、升息影響股市波動大，呼籲投資人應看基本面、長期，只要台股基本面好，外資終究會回來。

黃天牧今列席立院財委會，會前受訪表示，台股投資人要注重基本面、審慎選股，上市櫃3月營收約3.82兆，比去年同期成長約14％，台股相對亞洲其他股市跌幅較小，這段期間地緣政治、通膨、升息，影響股市波動大，投資人應該看基本面、看長期。

但今年以來外資累計賣超金額近6000億元，創歷史新高。黃天牧指出，台股到目前為止日均量還有3000億以上，資金動能並沒有少太多，外資有其策略，台股基本面良好，國內投資人投資若看重其基本面，對台股也是會投資的，內資、外資都很重要，「只要台灣股市基本面良好，外資終究會回來。」