富邦期貨：台股基本面體質仍佳 預期下檔有支撐
美國勞工部周二公布3月CPI年增率來到8.5%，高於預期的8.4%，改寫1981年12月以來最大增幅，但不計能源及食品價格的核心CPI年增6.5%，低於預期的6.6%，顯示在各國逐步解封開放之下，通膨可能有緩和跡象，不過，美國聯準會理事Brainard再度表示，聯準會可能5月做出縮表決定，並在6月啟動縮表，衝擊美股四大指數再受收黑。
中國大陸持續封控措施，對全球產業供應鏈造成衝擊，通膨上升壓力迫使FED傾向鷹派升息及縮表，美債殖利率攀升持續對科技股造成壓力，加上台灣本土疫情也持續升溫，在內、外部都存在較大不確定性下，市場資金轉趨謹慎，預期台股短線走勢恐仍較為疲弱，但台股上市櫃公司營收表現亮眼，基本面體質仍佳，預期下檔有支撐。
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