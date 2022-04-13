快訊

獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」

普亭是他女兒教父 烏克蘭親俄政客遭逮「模樣狼狽」

富邦期貨：台股基本面體質仍佳 預期下檔有支撐

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）

美國勞工部周二公布3月CPI年增率來到8.5%，高於預期的8.4%，改寫1981年12月以來最大增幅，但不計能源及食品價格的核心CPI年增6.5%，低於預期的6.6%，顯示在各國逐步解封開放之下，通膨可能有緩和跡象，不過，美國聯準會理事Brainard再度表示，聯準會可能5月做出縮表決定，並在6月啟動縮表，衝擊美股四大指數再受收黑。

中國大陸持續封控措施，對全球產業供應鏈造成衝擊，通膨上升壓力迫使FED傾向鷹派升息及縮表，美債殖利率攀升持續對科技股造成壓力，加上台灣本土疫情也持續升溫，在內、外部都存在較大不確定性下，市場資金轉趨謹慎，預期台股短線走勢恐仍較為疲弱，但台股上市櫃公司營收表現亮眼，基本面體質仍佳，預期下檔有支撐。

美國聯準會 台股 通膨

延伸閱讀

新台幣貶破29.1元 專家：短期偏弱格局不變

通膨似乎見頂 美股早盤反彈 終場道瓊收跌87點

美通膨出現觸頂跡象

外資賣百億 台股跌破「萬七」

相關新聞

台股早盤漲逾百點重返萬七 台積開盤上漲7元

台股今(13)日開盤上漲89.49點，開盤指數17,080.4點，指數重返萬七點，早盤一度漲逾百點，來到17,156點；...

黃天牧：台股基本面良好 外資終究會回來

台股昨跌破「萬7」大關，今一早開盤漲逾150點指數重回「萬7」之上。金管會主委黃天牧今表示，這段期間地緣政治、通膨、升息...

富邦期貨：台股基本面體質仍佳 預期下檔有支撐

美國勞工部周二公布3月CPI年增率來到8.5%，高於預期的8.4%，改寫1981年12月以來最大增幅，但不計能源及食品價...

元宇宙概念股本益比低 法人：投資人布局趁現在

元宇宙從2021年以來除了是投資圈熱門話題，現在熱度更延燒到時尚圈，全球首屆元宇宙時裝周（Metaverse Fashi...

外資賣百億 台股跌破「萬七」

台股加權指數昨（12）日多空拉鋸戰短兵相接，國家隊連七買護持、八大公股買超32.6億元，力抗外資賣壓，但仍因「積」弱不振...

金管會：台股有五大利多

台股昨（12）日失守萬七大關，終場跌57點收16,990點，量縮到2,740億元，金管會昨說近期台股震盪大，但與亞股相較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。