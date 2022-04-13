元宇宙概念股本益比低 法人：投資人布局趁現在

元宇宙從2021年以來除了是投資圈熱門話題，現在熱度更延燒到時尚圈，全球首屆元宇宙時裝周（Metaverse Fashion Week，簡稱 MVFW）在虛擬世界平台Decentraland舉行，國際品牌包括Forever 21，Tommy Hilfiger和雅詩蘭黛等60多家廠商都參與這場盛會，見證Web 3.0的新應用及感受元宇宙興起的魅力。

不只品牌搶搭元宇宙列車，相關概念股股價近期也備受關注，兆豐投信元宇宙投資團隊觀察，元宇宙相關科技股雖持續受到市場氛圍轉向價值股而受到衝擊，如重新聚焦發展策略至元宇宙的臉書，本益比回到13.9倍，已低於新冠疫情剛爆發時的最低點14.3倍，更遠低於五年平均的19倍水準。

另外，全球最大的網路搜尋引擎谷歌，傳出積極開發AR相關產品，近期本益比也下滑至18.1倍，低於五年平均20.1倍。但這些基本面佳的大型科技公司，在經歷過市場一波修正後，同時也是投資人長線布局的良好時點。

看好元宇宙帶動產業發展，兆豐投信推出全台第一檔主動操作的兆豐全球元宇宙科技基金，已於4月11日至4月15日熱烈展開募集，鎖定元宇宙產業鏈發展相對完整的企業，聚焦在科技、硬體裝置、雲端資料運算及遊戲軟體、互動式標準等七大產業面向有高度關聯及投入的大型公司，且基金有新台幣、美元、人民幣等多元幣別選擇，靈活掌握下個世代的網路發展升級機會。

兆豐投信元宇宙投資團隊表示，當前投資市場動盪充滿挑戰，建議投資人更應抓緊未來趨勢，掌握潛力題材儘早布局。