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宏碁、台聚、國喬等價值型概念股 擷取盤面目光

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

台股12日多空震盪，指數上演「萬七（17,000點）」攻防戰；近期由於國內外變數雜陳，大盤相對上檔有壓，預期本益比低，股價不高、且具備高現金股息殖利率的「價值型」族群，如宏碁（2353）、台聚（1304）、國喬（1312）等，因攻守兼備，有望成為市場資金停泊標的。

美股周一走跌，那指、費半指數雙雙跌逾2%，台股12日早盤摜破萬七，回測16,900點，雖然部分傳產股獲資金點火，但台積電（2330）反彈無功而返，電子、金融族群普遍走弱，加權指數終場下跌57點，收在16,990點，成交值2,740億元。

台新投顧副總黃文清表示，現階段外有國際股市多空震盪劇烈、美科技股進入財報高峰等，內有國內首季財報即將出爐、以及法說會密集登場，盤面干擾因素也較多。

由於近期季報的觀望氣氛已開始發酵，使得五一假期前的多空相對震盪劇烈，且接下來的行情將進入五窮六絕傳統淡季，預料選股操作策略，仍以選股不選市才是上上之策。

根據統計，現階段股價在30元以下，現金股息殖利率在5%以上、本益比在15倍以下的「價值型」概念股，計有13檔，分散在光電、電腦週邊等電子股，以及金融、營建、紡織、化工、造紙、塑膠、鋼鐵等傳產族群。

若從現金股息殖利率來看，宏碁、台聚、國喬、緯創（3231）、台玻（1802）等，殖利率都在7%以上；另外，新纖（1409）、欣陸（3703）、和益（1709）、榮成（1909）、統一實（9907）、元大金（2885）、榮剛（5009）、友達（2409）等，現金股息殖利率都超過5%。

進一步觀察本益比，友達、國喬、台聚、緯創、榮成、欣陸等，在10倍以下；其他本益比低於15倍的個股，還包括宏碁、元大金、新纖、榮剛、台玻、和益、統一實等。

黃文清表示，這些個股不乏業績看好、或是具有轉機族群，無論是從股價表現亦或是價值型投資的角度來看，現階段的投資風險均不大。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股目前短線上檔有壓，指數震盪整理，價值型投資策略已成為選股準則，尤其是股價不高、本益比偏低，又具備高現金股息殖利率的族群，應有機會獲得買盤青睞。

至於投資標的，除市場主流的強勢股之外，具低本益比且漲幅落後的個股，也可考量；因為選擇漲幅落後的中低價位族群，同時兼具低本益比的個股，未來落後補漲行情也會頗有看頭。

法人指出，現階段雖然季報效應逐漸籠罩台股盤面，但有些預期財報佳的個股股價已經開始蠢動，建議投資人可中性看待台股盤勢；同時，對於漲多的族群，投資人也可評估是否獲利了結。

本益比 殖利率

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