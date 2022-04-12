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股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

失守萬七！金管會列五大利多 續挺台股

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導

台股今（12）日失守萬七，終場下跌57點收16,990點，量縮到2,740億元，金管會晚間說，近期台股震盪大，但與亞股相較跌幅小、上市櫃營收和獲利創近十年新高、具高殖利率、經濟成長率逾4%、及今年至今日均量仍維持3000多億元等五大利多，續挺台股。

證期局主秘黃厚銘說，近期台股震盪大，但與亞股比較，台股跌幅小。

據數據顯示，今年至今台股下跌6.42%、比同時間日本下跌6.84%、香港下跌9.36%、韓國下跌9.56%、上海下跌12.99%、及深圳下跌22.46%來看，台股是亞股中跌幅最小的。

其次，若看基本面，上市櫃公司去年累計營收39.9兆元、年增6.56%，稅前淨利5.2兆元、年增7%，營收或淨利都是近十年最佳。

第三，台股本益比僅13.45倍，現金殖利率3.84%，加上股票股利達3.96%，具有高殖利率題材。

第四，主計處預測今年經濟成長率達4.42%，顯示經濟處穩定成長狀態，他說台股體質健全，股市又是經濟櫥窗，長期來說，上市櫃公司應會回到基本面表現。

第五，今年至今台股日均量3074億元與去年3914億元相較，的確衰退2成左右，但若與往年僅約2000多億元相較，流動性仍高，顯示台股動能無虞。

台股 高殖利率

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