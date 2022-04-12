台股失守「萬七」 新台幣續貶近1角收29.145元

股匯再度雙殺！台股今日「萬七」失守，新台幣匯率也持續走貶，在外資外資大舉匯出下，新台幣今續貶近1角，收盤以貶值9.5分、29.145元兌1美元作收，已連7個交易日貶值，台北及元太外匯市場總成交量18.99億美元。

台股今日終場下跌57.46點，收16990.91點，失守萬七，成交量2740億元，今日外資再砍出100.9億元。新台幣兌美元今開盤價29.080元，最高29.080元、最低29.191元，終場收在29.145元。

外匯交易員表示，今日外資持續賣超台股，匯出力道仍大，且出口商進場拋匯很小，沒有人要賣美元之下，只剩「老大」央行苦守，台幣貶至29.19元上方後，央行有加強防守力道，新台幣難以貶破29.2元。

交易員認為，美國當地時間週二將公布消費者物價指數(CPI)數據，市場預期應會維持在高檔，使美元持續維持高檔震盪，但若數據比預期更高，明天台幣恐將開啟「貶更重」的趨勢，但在央行調節力道加大下，應會先測試29.2元關卡，短線將持續緩貶格局，在5月底聯準會(Fed)開會前，應會在29.2元至29.3盤整一段時間，不至於馬上貶至29.5元價位。

外匯分析師張耕綸分析，美元指數破100，台幣未來29元至29.6元之間盤整將成為「新常態」，央行會比較在意短期貶值過快，預估台幣短線將維持緩貶格局，每天頂多貶值1角至2角，現階段快速貶破30元大關的機率很低，台幣要看到30元字頭價位，最快恐要到年底才會出現。

至於外資連日大砍台股、將資金匯出，張耕綸認為，台股目前還是健康回檔，但基本面良好加上台廠獲利穩健，預估外資現在只視獲利了結，未來在美股財報週後，若美企獲利亮眼，將會大幅增加市場信心，資金會回流美股，間接帶動台股反彈，屆時外資就會陸續回頭。