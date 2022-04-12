外資今賣超100億元 賣超聯電35,349張

台股今（12）日收16,990.91點，下跌57.46點，三大法人賣超130.45億元，其中外資賣超100.92億元，投信賣超0.54億元，自營商賣超（合計）28.97億元；外資賣超個股冠軍為聯電（2303），已連七賣，單日賣超35,349張，逆勢獲外資買超最高的個股則是華航（2610）。

外資今日賣超前十大個股依序是聯電、臺企銀（2834）、陽明（2609）、宏碁（2353）、長榮（2603）、日月光投控（3711）、台積電（2330）、仁寶（2324）、國泰智能電動車、元大台灣（0050）等；外資賣超冠軍為聯電，單日遭外資賣超35,349張，其次是賣超臺企銀，單日賣超30,154張，外資賣超第三大為陽明，單日賣超16,173張。

聯電續遭外資賣超，已是連七賣，股價收在47.3元，下跌0.9元，跌幅1.86%，投信今日也是賣超聯電611張，連四賣，自營商賣超22張，合計三大法人賣超35,982張；台積電則遭外資賣超7,864張，連六賣，投信賣超612張，自營商買超152張，合計三大法人賣超8,324張，今日股價一度下探至552元，終場收在557元。

外資今日買超前十大個股依序是華航、中信金（2891）、華新（1605）、華邦電（2344）、友達（2409）、長榮航（2618）、台新金（2887）、元晶（6443）、國產（2504）、中鋼（2002）等；買超華航26,932張，居外資單日買超個股冠軍，其次是買超中信金26,341張，外資買超第三大為華新，單日買超23,310張。

兩岸疫情升溫，台股大盤近期波動加劇，統一投信台股團隊表示，在中國封城及高通膨背景下，台股將進入訂單及庫存調整期，指數表現承壓，但評估中國封城為短期事件，風險仍然可控，台股大盤雖預計將持續呈現區間震盪，但個股表現明顯分化，也提供投資機會。