台積電股價止跌不遠了？法人這麼說

台積電（2330）法說會將在4月14日盤後召開，市場摒息等待台積電對外將會釋出的訊息，股價今（12）日早盤一度探底至552元，創7個多月低點，但盤中也曾翻紅，可惜終場收在557元，下跌1元，投資人關心的是，到底台積電跌完了沒？法人以兩大理由分析，認為雖尚未築底，但已在區間下緣，長期投資可以進場買進。

台積電3月營收1,719.66億元，創單月歷史次高，月增17.04%，年增33.18%，累計今年首季營收4,910.75億元，年增35.5%，創下單季歷史新高；法人看好受惠於匯率及漲價等效益，台積電首季每股純益有機會超過7.3元，再創新高，實際的首季財報獲利，預期將在法說會公布。

外資則是關注包括庫存、晶圓代工展望、第2季營收及毛利預測、3奈米等先進製程進度、擴廠進度等；多家外資看好台積電第2季業績可望再創高，預估單季營收約季增4~6%；目前多家外資給予台積電的目標價約介於700~1,052元，普遍偏多看待。

台積電基本面表現優，但卻遭到外資持續賣超，股價一路從今年初的歷史天價688元下跌，今日一度下探至552元，雖一度翻紅至564元，但終場收在557元，下跌1元；到底台積電底部到了沒？何處可以止跌？可不可以進場買？是許多投資人關心及討論的焦點。

證券分析師張陳浩認為，從兩個因素來看，台積電雖然還沒有築底，但是已在區間的下緣，長期買盤可以進場；他進一步分析台積電可望止跌的理由，主要是從新台幣匯率及台積電第1季財報來看。

張陳浩表示，新台幣貶破29元，在新台幣急貶時，來自進口商剛性需求的美元買盤將進場，因此，他認為，新台幣的貶值已接近尾聲；受惠於新台幣貶值，台積電今年第1季的財報數字將會很漂亮，包括毛利率及獲利都將可能會超出預期。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖有部分產品別出現雜音，但是台積電董事長劉德音表示，不會下修今年的資本支出；另外，台積電以先進製程為主，基本面表現看好，對股價的支撐有幫助，但要觀察的是外資動向及中國大陸封控是否延長及所造成的影響。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電的基本面很好，從台積電ADR周一收跌1.7%，收在97.57美元，已連跌五天，台積電今日跌幅0.17%來看，顯現出台積電的股價有撐，他認為，台積電雖受到系統性風險的影響，造成較大的賣壓，但再跌有限，基本面很好，加上新台幣貶值，以目前股價來看，分批買進的風險不大。