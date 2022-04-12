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台股失守萬七 聚焦美債、新台幣、產業展望

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股失守萬七。（本報系資料庫）
台股失守萬七。（本報系資料庫）

台股今（12）日受到美科技股持續弱勢，指數不但將3月17日多方缺口回補，大盤面臨萬七保衛戰，尾盤雖然試圖收復萬七，但由於短線面臨多空夾擊，加上新台幣、外資等諸多不確定變數，終場指數下跌57點，收在16,990點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，近期美債殖利率持續飆升，美聯準會加速收緊政策的前景與通膨擔憂推動美國公債繼續遭到拋售；公債殖利率與價格走勢相反。10年期公債殖利率升至2.78%，創2019年1月以來的最高水準，20年期公債殖利率突破3%，升至3.0011%，創2020年5月美國財政部恢復發行20年期國債以來的最高水準。

上一次美國公債殖利率達到3% 或更高還是在2019年4月，當時30年期國債收益率超過了20年期國債的收益率水準。自2018 年11月以來，基準的3年期、5年期、7年期和10年期美國國債的收益率從未超過3%，2年期殖利率上一次達到3%是在008年6月，即雷曼兄弟破產引發全球金融危機之前，未來仍須觀察殖利率是否持續攀升，若利率持續往上，對於股市、債市都將不利。

另外，上市櫃公司3月營收全部出爐，在工作天數回復正常，加上大陸封城衝擊還未顯現，整體繳出3.82兆元、歷史第三高與同期新高的成績，年成長13.9%，第1季上市櫃整體營收突破10兆元大關，達10.5兆元，年成長13.07%，為史上最強的第1季。

但由於進入第2季電子股傳統淡季，加上大陸因疫情封城，且時間恐將延長，加上近期市場開始傳出PC、手機等需求下修的雜音，4月營收恐將成長不如預期，這也反映在不少3月營收創新高的公司，但股價卻未同步上漲，可窺見一二，由於整體線型架構仍偏弱勢，5日線未站穩前，不宜過度躁進。

殖利率 公債 美國

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