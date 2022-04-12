快訊

南韓首現新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

加速解隔篩檢 今起居家隔離、居家檢疫期滿PCR改快篩

台股下跌57.46點 三大法人賣超130.45億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台幣貶破29元，美股周一四大指數下挫，台股今（12）日早盤即摜破萬七，後略為反彈回至萬七之上於附近震盪，但終場仍不敵賣壓，收在16,990.91點，下跌57.46點，成交量2,740.63億元；三大法人賣超130.45億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超100.92億元，投信賣超0.54億元，自營商賣超（合計）28.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.11億元，自營商（避險）賣超22.86億元。

今台積電（2330）持續下跌，收557元，跌幅0.18%；聯電（2303）創去年5月底以來新低，來到47.3元，跌幅1.87%；近期大漲的金融股多漲多回檔，台企銀（2834）收13.7元，跌幅3.86%，在金融類股中跌勢最重。化工股興農（1712）、台肥（1722）表現較為弱勢，東鹼（1708）小跌1.47%，收66.8元，檢測類股亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、瑞基（4171）、泰博（4736）續漲，電纜股華新（1605）表現強勢，大盤收在16,990.91點，跌幅0.34%。

延伸閱讀

4月台股期指跌38點

台股萬七保衛戰 聚焦今晚美國將公布的CPI

短線台股走勢震盪加大 投資鎖定雙高ETF

大陸封城波及台廠供應鏈 電子、非電表現兩樣情

相關新聞

台股下跌57.46點 三大法人賣超130.45億元

台幣貶破29元，美股周一四大指數下挫，台股今（12）日早盤即摜破萬七，後略為反彈回至萬七之上於附近震盪，但終場仍不敵賣壓...

台股留不住萬七 法人：投資難度大 短線宜聚焦今強勢股

台灣新冠疫情案例已連續4天破500例，加上美股昨（11）日四大指數皆收黑、上海、昆山工廠持續受疫情影響，台股今（12）日...

營收閃亮亮外資送暖 聯發科股價黑翻紅上漲6元

聯發科（2454）3月營收首度跨越500億元大關，創下歷史新高，首季合併營收也飛越財測目標，股價今日收盤上漲6元，收在8...

台股失守萬七大關 終場跌57點收16,990點

台股大盤12日終場下跌57.4點，跌幅0.3%，收16,990.9點，成交量億2,740.6元。櫃買市場12日終場下跌1...

多空分岐？中航及港務局賣陽明、台驊重新買回長榮

陽明（2609）近期連續遭大股東公告賣出，繼台灣港務局公告將出售陽明1.5萬張之後，中航（2612）也公告從今年1/3~...

黑天鵝振翅 投資基金找好息

近年來金融市場變數不斷，投資人為追求穩健回報，紛紛將目光轉向收益型資產。國內最大基金交易平台基富通統計，近兩年於基富通平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。