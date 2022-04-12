台股下跌57.46點 三大法人賣超130.45億元

台幣貶破29元，美股周一四大指數下挫，台股今（12）日早盤即摜破萬七，後略為反彈回至萬七之上於附近震盪，但終場仍不敵賣壓，收在16,990.91點，下跌57.46點，成交量2,740.63億元；三大法人賣超130.45億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超100.92億元，投信賣超0.54億元，自營商賣超（合計）28.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.11億元，自營商（避險）賣超22.86億元。

今台積電（2330）持續下跌，收557元，跌幅0.18%；聯電（2303）創去年5月底以來新低，來到47.3元，跌幅1.87%；近期大漲的金融股多漲多回檔，台企銀（2834）收13.7元，跌幅3.86%，在金融類股中跌勢最重。化工股興農（1712）、台肥（1722）表現較為弱勢，東鹼（1708）小跌1.47%，收66.8元，檢測類股亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、瑞基（4171）、泰博（4736）續漲，電纜股華新（1605）表現強勢，大盤收在16,990.91點，跌幅0.34%。