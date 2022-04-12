台股留不住萬七 法人：投資難度大 短線宜聚焦今強勢股

台灣新冠疫情案例已連續4天破500例，加上美股昨（11）日四大指數皆收黑、上海、昆山工廠持續受疫情影響，台股今（12）日開盤後一度跌至16,905.1點，摜破萬七關卡，後續得內資強力護盤，聚焦於護國神山台積電（2330），將台股大盤指數拉回萬七之上震盪，然而尾盤賣壓突然湧現，導致大盤最終收在萬七之下。

法人指出，若台積電股價跌破3月低點555元，則暗示大盤可能跌至16,700點以下，為了防止台股指數一落千丈，今日內資護盤以台積電為主。目前看來，市場偏向空頭行情，漲少跌多，對於一般散戶投資人來說投資難度較大，建議投資人中長線仍然布局具有題材面或基本面優勢的個股，而短線則選擇今日漲勢較亮眼的個股進行操作。

今日強攻漲停的個股有：同致（3552），精星（8183），車王電（1533）等股。半導體族群今日表現佳者有：晶相光（3530）上漲10元，漲幅9.0%；立積（4968）上漲12.5元，漲幅6.6%；京鼎（3413）上漲13元，漲幅5.8%；力智（6719）上漲23元，漲幅4.1%。電子零組件族群群今日表現佳者有：嘉澤（3533）上漲35元，漲幅5.2%。電腦與周邊設備族群今日表現佳者有：隴華（2424）上漲0.9元，漲幅4.4%。光電族群今日表現佳者有：天瀚（6225）上漲0.7元，漲幅6.1%；安集（6477）上漲3.3元，漲幅5.2%。

群益投顧副總經理曾炎裕表示，今日電子科技類股雖呈現小幅反彈，但市場仍然持觀望態度，而前兩日漲多的生醫、化工族群今日拉回整理，由於中國表示釋出鉀肥，過去漲多的化肥族群正乖離過大，今日藉機修正。

曾炎裕建議，投資人持續關注周四台積電法說會，中長線而言，股市變數仍多，若出現反彈，投資人可依照3月經驗作適度減碼，逢高調節。