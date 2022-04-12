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營收閃亮亮外資送暖 聯發科股價黑翻紅上漲6元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

聯發科（2454）3月營收首度跨越500億元大關，創下歷史新高，首季合併營收也飛越財測目標，股價今日收盤上漲6元，收在842元。台積電（2330）今日股價由黑翻紅，收盤卻不敵賣壓湧現，收在557元。

美股道瓊指數下跌413.04點、跌幅1.19%，收34,308.08點；那斯達克指數下跌299.04點、跌幅2.18%，收13,411.96點；標普500指數下跌75.75點、跌幅1.69%，收4,412.53點；費城半導體指數下跌65.1點，或2.09%，收3,055.1點。

法人分析，聯發科3月營收強勢成長，應與5G旗艦晶片「天璣9000」，以及輕旗艦晶片「天璣8100」、「天璣8000」客戶積極導入有關；加上新台幣回貶，對多採用美元計價的科技業有利，進而提升聯發科新台幣營收表現。

聯發科近來因受中國手機市場需求影響，法人憂心聯發科恐遭客戶砍單。美系外資調降評等至中立，目標價由1300元降到1050元，外資連續十日賣超34,953張，股價從千金摔落，最低下探830元，為10個多月以來新低價。

聯發科昨日公布營收飛越財測，今日股價開盤上漲4元，開在840元，盤中一度觸及最低價830元，隨後買盤支撐翻紅，終場收在842元，上漲6元；同時今日日系外資最新研究報告指出，儘管大陸手機市場疲軟，但在網通、運算等領域仍領先，給予買進評等，目標價為1250元。

台積電ADR周一跌1.72美元、跌幅1.73%，收97.57美元；近日遭外資連五日賣超86,676張的台積電，今日股價開在554元，最低下探552元，隨後因買盤湧現，由黑翻紅，最高到564元，力撐大盤，不過，終場收盤仍不敵賣壓，收在557元，下跌1元。

千金股方面，股王信驊（5274）今日股價在3,000元關卡徘徊，早盤不敵賣壓，一度失守3,000元，最低到2945元，終場收盤則守住3,000元關卡，收在3,030元，下跌100元，外資也轉賣為買，昨日買超13張。

聯發科 台積電

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