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多空分岐？ 中航及港務局賣陽明、台驊重新買回長榮

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為長榮海運貨櫃輪。（本報資料照片）
圖為長榮海運貨櫃輪。（本報資料照片）

陽明（2609）近期連續遭大股東公告賣出，繼台灣港務局公告將出售陽明1.5萬張之後，中航（2612）也公告從今年1/3~4/11，合計處分陽明2,650張，每股平均價格113.61元；但是，也有原本已出清的公司，重新進場買進貨櫃股，台驊（2636）4/7公告買回長榮海運（2603）股票1,500張；市場對貨櫃股呈現多空分岐的操作。

中航在4月11日公告處分有價證券陽明，交易日期為1/3~4/11，交易數量2,650張，每單位價格113.61元，交易總金額:3.01億元，處分利益部分，依取得成本計算，已實現利益為245億元，依IFRS9規定，其中2.53億元已轉入110年度未分配盈餘，111年截至處分日認列的損失為805.48萬元。

中航公告，迄目前為止，累積持有陽明2,148張，總金額4,476.43萬元，持投比率:0.06%。

在中航公告賣出陽明之前，早在4月8日，大股東之一的台灣港務局公告將出售1.5萬張陽明股票，出售後仍持有陽明17.6萬張。

陽明遭大股東賣出，但是原本出清長榮的台驊則是在4月7日公告買回長榮股票1,500張，平均每股價格128.5元，合計投入1.927億元買股，由於台驊在3月16日以每股平均價格151元出清長榮股票，再度買回的動作引來市場矚目，台驊則表示因為股價合理而買回。

貨櫃股出現大股東買賣分岐的操作也引來注意，不過，長榮、陽明、萬海（2615）等今（12）日都是開高後翻黑的表現。

陽明 長榮海運

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