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電子股今日小彈 法人：建議短線操作強勢個股

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

美股四大指數昨（11）日齊跌，台股今（12）日受影響，開盤後一度跌破萬七關卡，後續拉回萬七之上，內資聚焦於台積電（2330）強力護盤，使得今日電子股呈現小幅反彈行情，而過去兩天漲多的生醫、化工族群今日則回檔整理。

群益投顧副總經理曾炎裕表示，今日電子科技族群弱勢反彈，建議以短線操作為主，投資人可看今日強勢表現的個股，進行小量操作，若投資人對於產業、標的不熟悉，則建議以觀望為主，等待周四台積電法說會後觀察市場變化再行操作。

今日盤中有同致（3552），立積（4968），精星（8183）等股亮燈漲停。半導體族群盤中表現佳者有晶相光（3530）盤中上漲10元，漲幅9.0%，京鼎（3413）盤中上漲13元，漲幅5.8%。電子零組件盤中表現佳者有嘉澤（3533）盤中上漲31元，漲幅4.6%。電腦及周邊設備盤中表現佳者有隴華（2424）盤中上漲1元，漲幅4.6%。光電族群盤中表現佳者有憶聲（3024）盤中上漲0.6元，漲幅5.0%，茂林-KY（4935）盤中上漲2.2元，漲幅3.5%。

台積電

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