現在的聯電是老天的新禮物嗎？ 分析師：破45才是

分析師郭哲榮先前持續看好聯電（2303），曾喊出60元以下的聯電是老天送給投資人的禮物，但聯電股價自1/26一路破底，今（12）日盤中一度下探到47元，創去年5月來新低，有網友詢問，50元以下的聯電是否又成為新禮物了？

網友則是熱烈的回應，「我知道你還有錢」、「折折我真的沒錢撿禮物了」、「要被禮物砸死了拉」、「50元以上都是空軍大禮包 空就對了」、「下一篇45元」、「等40以下大禮包」、「天天都有禮物 週週抽驚喜包 意不意外 開不開心」。

聯電股價續跌，證券分析師陳浩認為，主要是受到產能陸續開出下，成熟製程晶圓代工報價不排除在年底出現修正，因此，聯電的表現會比台積電（2330）更弱。

張陳浩表示，聯電股價持續破底的機率仍高，不過，在股價跌破45元後，股價淨值比、重建成本將浮現，才是買點的到來。

儘管聯電8吋及12吋廠產能持續滿載，且3月營收月增6.4%，續創下單月歷史新高，第1季營收季增7.3%，且聯電表示，部份市場正經歷溫和修正，但沒有影響到聯電整體產能利用率，市場庫存水準還是很健康，且被修正的訂單，立即被其他客戶補上。

但由於半導體業界傳出，晶圓代工成熟製程指標業者近期陸續通知IC設計客戶，短期內不會再調升成熟製程代工價格，在外資持續提款台股下，聯電股價更持續重挫。

聯電今日以47.3元開出，下跌0.9元，股價開低後一度下探至47元，近午盤則回升至47.4元，盤中跌幅1.65%。