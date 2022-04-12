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資金湧入避險資產 公用能源股飆歷史新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

俄烏戰爭延燒不止，且聯準會3月會議紀要顯示，計劃最早5月啟動縮表，每月縮表規模更可能高達950億美元，引發市場擔憂情緒，資金湧入避險資產，推升道瓊公用事業指數逆勢上揚，於4月6日再創歷史新高價位，同步帶動目前唯一由國內投信發行公用事業基金的元大全球公用能源效率基金的淨值逆勢創下波段新高。

元大投信表示，今年全球股市波動加劇，多數市場都在走低，而債券的表現更糟，彭博美國總債券指數第1季報酬率約為負6%，創下1980 年以來最差單季表現。在傳統的資金避風港失靈之際，市場資金另尋去處，公用能源股成為當下熱門新寵，統計道瓊公用事業指數自2月24日俄烏開戰以來，道瓊公用事業指數就旱地拔蔥，飆漲18.6%。

元大全球公用能源效率基金研究團隊表示，公用能源股這波漲勢，主要受惠三大因素，包括：1、公用能源公司幾乎完全專注於國內業務，各國對俄羅斯的制裁行動不會對利潤造成太大影響；2、美國公債殖利率倒掛引發景氣將衰退疑慮，吸引資金回流與景氣較低相關的公用能源股票；3、相較於美股標普500指數的股利率僅約1.4%，道瓊公用事業指數的股利率仍在3%以上，值此通膨高漲之際，投資人偏好公用能源股通常能夠提供額外的現金流來源。

元大全球公用能源效率基金研究團隊說，綠色能源轉型浪潮將為公用能源股帶來長期發展商機，相信也是市場資金今年以來積極進駐公用能源股的主要因素。

公用能源股是這波綠色能源轉型的核心，在節能減碳的大趨勢下，不少公用電力公司積極將發電來源從使用煤、石油或天然氣等化石燃料，轉為使用風力或太陽能等可再生能源，加上當前再生能源的發電成本快速下滑，為大規模商業化帶來良好基礎。

減碳、淨零碳排等，已是世界各國的發展共識，低碳發電、能源管理技術隨之興起，諸如新能源基礎設施、電動車充電站、電池儲能、氫氣和碳捕捉與封存等發展，都將為公用電力事業帶來很好的增長機會，相關公司有望迎來長期成長階段，本益比也有機會進而向上提升。

此外，俄烏戰爭導致油價飆漲，加速全球各國採用綠色能源技術的發展進程，推升相關公司股價出現逆勢大漲表現，元大全球公用能源效率基金就成為這波綠電商機的最大受惠者之一，近期淨值頻頻創下波段新高。

元大全球公用能源效率基金操作布局上，已經朝綠色能源轉型，以再生能源、儲能技術和智慧電網為投資主軸。該基金第一大持股NextEra Energy，就是全球最大的風能和太陽能可再生能源發電商，自2月24日以來股價逆勢飆升兩成，反應在這波綠色能源轉型下，許多相關個股是投資人不容錯過的收益機會，而投資人可以布局公用能源基金輕鬆掌握到該些公司的投資契機。

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