通膨時代錢變薄 法人：投資抓住「量增價漲」趨勢產業

通貨膨脹議題是今年市場關注焦點，尤其俄烏戰爭使原物料價格飆升，通膨壓力急速升溫，更使美國聯準會等各國央行等開始出手緊縮貨幣政策，在錢逐漸變薄的年代，如何為資金尋找出路？法人建議，有「量增價漲」潛力的趨勢產業如：電動車及其帶旺的半導體供應鏈，有機會被資金相中，進而推升股價，是中長線投資人可思考的切入焦點。

法人認為，去年底已有資產管理業者提出2022年全球將邁入史上首次「升級版通膨型經濟成長」，如今看來確實進入通膨時期，只是受戰事攪局使通膨出乎意料地猖狂，恐慌氛圍加大市場波動，但從歷史經驗來看，短期事件影響都只是過程，長期仍應回到市場或產業基本面是否成長、趨勢是否延續等觀察指標。

國泰費城半導體ETF（00830）經理人游日傑表示，疫情及戰事雖尚未平息，但這都抵擋不了大趨勢，市場期盼的後疫時期的全新世界也已陸續展開，包括電動車、5G、元宇宙等，全都須仰賴高科技生成，而半導體就是推進人類新生活的關鍵。

領航元宇宙產業的科技巨擘，晶片大廠輝達，受惠疫情刺激的遠端和遊戲需求，推升輝達連續6季的營收都成長逾50％，今年2月公布的去年第4季財報，營收更再創紀錄達到76.4億美元。故短線市場雜音正好提供過去漲多股價健康回檔的逢低布局機會，未來回歸基本面後走升可期，且將帶動相關半導體族群上漲。

另外，全球政府都在積極扶植的電動車產業，預料也會是下一波投資機會之重點所在。即便目前整體車市有遇到因缺料而減產問題，但受惠各車廠優先生產電動車拚獲利的策略，電動車產量有增無減，觀察今年前二月中國大陸電動車累計產量年增幅就高達168.5％，對相關零組件需求將同步大增；理想、小鵬、蔚來3月交付量亮眼，小鵬3月交付量年增率更高達202%，中國大陸三劍客在訂單持續攀升下，後續值得期待。

國泰全球智能電動車ETF（00893）經理人游凱卉指出，近期電動車零組件中漲價最明顯的就是電池，今年鎳價持續上漲，觀察電池材料廠2月報價已調漲10％，3月報價也持續調漲，以全球電動車電池龍頭寧德時代為例，日前其因上游原材料價格大漲，該公司已相應動態調整部分電池產品價格，這有利同業報價跟漲，而有辦法漲價的廠商，才能維持獲利率水準，更是公司維持營運及獲利不被通膨侵蝕的關鍵。

法人認為，半導體產業資本支出及銷售續強，加上電動車熱潮帶動功率半導體市場需求呈現倍速成長，電動車、半導體中長線趨勢明確。

觀察今年即便科技股遇逆風，這兩檔ETF仍舊獲資金青睞，截至上周五（8日），國泰全球智能電動車ETF規模一路攀升至新台幣290億元，國泰費城半導體ETF規模也逼近150億元、較去年底翻了2.2倍。

如今科技股因消息面呈現震盪拉回，評價面修正卻也創造逢低布局機會，建議留意逢低布局機會，採定期定額布局，降低價格波動並抓住科技趨勢股長線回升行情。