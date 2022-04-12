營收飛越財測 台積電、聯發科早盤震盪

萬寶投顧王榮旭表示，美國3月CPI與PPI恐怕再度飆高，加大Fed 5月鷹派升息的可能性，而半導體是電子最上游，最早反應消費端的需求減緩，砍單以及調整庫存的消息越來越多，費半指數領先其他美國三大指數往前低回測，半導體占台股比重高首當其衝，台積電第一季營收超越財測高標依舊不敵升息的利空，短線恐怕會回測前低550元。

2022-04-12 08:40