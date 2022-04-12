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營收飛越財測 台積電、聯發科早盤震盪

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

美股收黑，台股今（12）日早盤一度重挫逾百點，台積電（2330）早盤最低下探552元，下跌6元；聯發科（2454）營收超越財測，股價則是開高走低，最低下探830元。

美股道瓊指數下跌413.04點、跌幅1.19%，收34,308.08點；那斯達克指數下跌299.04點、跌幅2.18%，收13,411.96點；標普500指數下跌75.75點、跌幅1.69%，收4,412.53點；費城半導體指數下跌65.1點，或2.09%，收3,055.1點。

台積電ADR周一跌1.72美元、跌幅1.73%，收97.57美元；聯電（2303）ADR下跌0.22美元、跌幅2.61%，收8.21美元；日月光（3711）下跌0.19美元、跌幅2.78%，收在6.64美元。

聯電（2303）早盤最低47元，日月光投控（3711）早盤最低96.6元。

聯發科昨日公布3月營收591.8億元，創單月營收歷史新高，第1季營收1427.11億元，超越原訂第1季財測，同創單季歷史新高；但近日由於外資下修目標價，連續十個交易日賣超，股價走跌，今日股價震盪，由紅翻黑，最高到842元，最低830元，下跌6元。

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