美股挫低 台股大盤跌破萬七點關卡

台股今日開盤後不久，旋即跌破萬七關卡，台股開盤指數雖仍在萬七點之上，但不久即跌破萬七點，指數往16,900點尋求支撐。

第一金投顧說，烏俄戰爭持續、Fed升息也持續，加上中國大陸封城利空，台股持續量縮觀望，雖然近期已經跌深，但沒有出現漲過前幾日高點的⻑紅棒以前，難以直接扭轉局勢，目前仍在緩跌測前低的階段。

第一金投顧表示，大盤下跌多日，需要時間沉澱及消化整理籌碼。產業方向上，電子產業近期手機、NB、TV、顯卡各族群皆傳出下修雜音，操作宜降低電子占比。目前不受衝擊的產業，電子僅伺服器、網通、衛星等，傳產包含金融、車用、綠能以及生技不受影響，可往以上不受影響的產業去選。今年選股重點仍在於獲利一定要成⻑，選股優先從業績成⻑強勁、且法人站在買方個股優先。近期盤整過程中，需嚴格停損，控制好資金水位與風險。