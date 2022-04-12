股東會旺季開跑！法人：4月台股震盪 投資鎖定2大族群

受台灣疫情升溫、美國公債殖利率倒掛、加速縮表疑慮等影響，市場觀望氣氛濃厚，在雜音紛擾下，預期台股走勢震盪恐加大。法人分析，時序進入4月股東會旺季，具業績題材、高殖利率個股及先前跌深的電子股更有表現空間，短期市場仍舊震盪下，投資人可採定期定額方式，鎖定高股息、高科技等雙高ETF，分散投資風險的同時，亦能掌握公司股利政策公告之市場利多。

國泰投信ETF團隊副總經理鄭立誠表示，台灣近期疫情警報再響，但相較於去年疫情升溫對股市帶來震盪較為劇烈，2022年疫情溫和上升，提供市場調適時間，再加上是第二次面對，有更多的心理準備，對台股的影響相對小，只要未來不出現快速攀高，台股可望平穩度過。預期4月份行情將區間整理。而隨時序進入股東會與除權息旺季，去年上市櫃公司整體獲利表現亮眼，今年股息配發值得期待，具業績題材、高殖利率個股及先前跌深的電子股更有表現空間。

鄭立誠指出，國泰永續高股息ETF（00878）、國泰台灣5G+ ETF（00881）兩檔ETF能夠受到市場廣泛的認同，主因兩者投資目標明確，其中，00878結合ESG與高股息優勢，持股多具有低本益比、低股價淨值比，且擁有良好股息收益率等「價值投資」屬性；而00881則是鎖定台股高成長性產業中的要角，整體生態系中包涵半導體、電動車、AI、低軌衛星、5G等題材，可以說是台股中的「成長股」組合，同時也是市面上唯一有配息的5G主題ETF。對應到今年的操作方向上，則可運用價值股6成、成長股4成，或是7成比3成的比例進行調配。

國泰投信表示，美國聯準會於3月開啟升息循環後，市場預期5月有機會再升息2碼。根據Bloomberg資料，過去兩次升息循環，台股平均含息報酬高達64%，若細分產業觀察，半導體、電子表現更勝大盤，報酬分別達87%、69%，而現金股利一向穩健的金融保險業平均報酬也有36%，由於台股類股輪動顯著，故投資上應著重產業的均衡布局。

展望第2季，台股因俄烏衝突利空下探，但3月打出W底，顯示低點已過，加上升息有望吸引外資回流，台股多頭行情有望延續，惟短線在外資賣超力道減緩、技術面轉強前波動仍較大，故可透過定期定額方式，以價值型ETF搭配成長型ETF，掌握這波股東會旺季行情。