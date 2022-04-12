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立益等九檔上市公司股票 今日恢復融資融券交易

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所公告，立益（1443）等九檔上市公司股票恢復融資融券交易，今(12)日起實施。

證交所依據有價證券得為融資融券標準第4條、證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及第23條規定，審核上市公司公告並申報2022年財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整名單：

1. 每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有3種：懷特（4108）、如興（4414）、康控-KY（4943）。

2. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共有9種：立益、宏遠（1460）、業旺（1475）、浩鑫（2405）、太空梭（2440）、華園（2702）、麗嬰房（2911）、憶聲（3024）、力特（3051）。

3. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，繼續暫停者：東華（1418）。

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