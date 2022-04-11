證交所：立益、宏遠等九檔明日起恢復信用交易
臺灣證券交易所今（11）日公告，立益（1443）、宏遠等九檔恢復信用交易，康控-KY等三檔取消融資券交易，東華持續暫停信用交易，相關調整作業自明（12）日起實施。
證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司公告並申報的去年財報每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：
一、每股淨值低於票面，應暫停信用交易的有價證券有懷特、如興、康控-KY等三檔。
二、每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券有立益、宏遠、業旺、浩鑫、太空梭、華園、麗嬰房、憶聲、力特等九檔。
三、每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，但先前已因列為全額交割而暫停融資融券交易，將繼續暫停個股為東華一檔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言