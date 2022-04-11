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全球海運價格連跌12周 法人：觀察美東線漲跌

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
外電指出，業界解讀，等到大陸主要城市陸續解封，出貨潮浮現，預估4月底、5月初可望迎來一波小旺季。圖／路透
外電指出，業界解讀，等到大陸主要城市陸續解封，出貨潮浮現，預估4月底、5月初可望迎來一波小旺季。圖／路透

根據外電指出，在上海航交所最新一周報價中，SCFI指數下跌1.9%，為連續12周走跌，主要受到美西線跌0.7%、歐洲航跌4.1%拖累，但值得注意的是，美東線運價已止跌回升、上漲1.7%。

外電指出，業界解讀，受到大陸封城、俄烏戰爭、美國塞港等多重變數影響，原物料進不去、貨也出不來，短期貨量略減，連帶運價在高檔震盪盤整，等到大陸主要城市陸續解封，出貨潮浮現，預估4月底、5月初可望迎來一波小旺季。

國內法人表示，由於美國需求仍強，受到美西塞港加上碼頭工會勞資談判，許多船舶轉往美東，近日美東塞港程度勝過美西，可能是推升美東線運價的原因之一；根據最新一周報價，遠東到美東線每40呎櫃運價10,581美元，上漲幅1.7%，遠東到美西線每40呎櫃運價7,860美元，跌幅0.7%。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價6,157美元，下跌268美元、跌幅4.1%；遠東到地中海線每20呎櫃運價6,773美元，跌幅0.9%；遠東到近洋線新加坡航點每20呎櫃1,054美元，跌幅2.8%。

分析師表示，過往海運運價低點普遍落在3-4月，目前運價連12周下滑，下滑幅度二成以內，仍在過往淡季效應的合理範圍。

目前美西縵跌幅較緩與美東線回穩，反映出美國港口仍較為擁塞，與承攬商回報近期塞港狀況有持續緩解的趨勢相符合，建議持續觀察美東運價後續表現，以及其他各航線是否有回溫跡象。

塞港 美國 航線 原物料

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