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台股遭內外夾擊重挫 法人：鎖定這些方向選股

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

本土疫情美股表現失利，以及中國持續封城等內外部利空衝擊，台股今天重挫236.17點，跌幅1.37%，收在1萬7048.37點。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，第二季指數將以箱型整理格局機率較大，在選股上，宜朝優質高息股、具有營運成長性、硬體升級等方向選股。

葉獻文說，科技股延續上周的弱勢，今天電子指數下挫1.91%，相較之下金融指數維持平盤，傳產指數回檔幅度在1%以內，由於俄烏戰事未進一步好轉、聯準會鷹聲四起，以及費城半導體走勢趨弱，加上業界傳出蘋果下砍手機及PC出貨量，使得科技股面臨較大壓力。

不過，本週晶圓大廠與光學鏡頭大廠法說會將登場，葉獻文指出，晶圓龍頭大廠3月營收1719.67億元，創下歷史次高，年增33.2%，第一季營收來到4910.76億元，年增35.5%，符合先前的預估，本周法說預期在高階製程具有技術優勢，業績展望將持續維持良好，若能釋出正向訊息，有望激勵新一波外資回補資金潮，也是能否提振台股氣勢之關鍵。

葉獻文認為，升息、縮表、地緣政治，以及中國封城導致相關台廠供應鏈生產受到影響等變數，預期第二季指數將以箱型整理格局機率較大，在選股上，宜朝優質高息股、具有營運成長性、硬體升級等方向選股，具有長線題材的半導體、5G、AI、物聯網、伺服器值得逢低布局，可受惠於升息的金融股亦可納入標的，循環性產業、民生消費等類股等則建議伺機操作。

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