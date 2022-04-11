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安控廠奇偶擬配息1.2元 為六年來新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

安控廠奇偶（3356）11日召開董事會，決議去年度盈餘擬配發現金股利1.2元，為六年來新高，配發率60.9%。

奇偶去年全年稅後純益1.77億元，年增11%，每股純益1.97元。公司預計5月26日召開股東常會。

奇偶去年第4季稅後純益約6,300萬元，季增1.62倍，每股純益0.7元。去年全年毛利率47%，年增1個百分點，依毛利率表現，稱冠安控族群。

奇偶近年受惠產品結構調整有成，降低硬體製造比重，聚焦軟體研發，自製比率大幅降至一成，推升毛利率走揚，目前軟體聚焦智慧影像管理、雲端影像服務、人工智慧管理服務等應用，尤其在AI趨勢成形下，更多硬體產品導入深度學習演算法，對於專攻軟體加值服務的奇偶而言，轉型策略逐步效現。

奇偶去年全年營業淨利1.54億元，年增2.61倍，也是五年來新高，除了本業獲利出色，另一方面，奇偶因持有台積電（2330）逾800張，也為去年業外獲利加分。

軟體 毛利率

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