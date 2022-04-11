快訊

醫療暴力！新北2醉漢沒戴口罩遭阻進入 痛毆急診室保全

黑松沙士5月起漲價 一罐29元漲至35元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌236.17點 三大法人賣超405.66億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
圖為台股示意圖。報系資料照
圖為台股示意圖。報系資料照

本土疫情持續升溫，中國又傳出昆山將持續封城至5月，影響台廠達百家，台股今（11）日早盤一度翻紅，隨後一路走跌，終場收在17,048.37點，下跌236.17點，成交量2,995.16億元；三大法人賣超405.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超340.42億元，投信買超15.16億元，自營商賣超（合計）80.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.53億元，自營商（避險）賣超48.86億元。

新台幣匯率貶勢確立，下探29元，近期外資的大舉撤出也使得電子股易跌難漲。台積電（2330）下跌至558元，跌幅1.59%，接近前低555元；聯電（2303）創近期新低價48.2元，跌幅3.6%；受到昆山停工影響的ABF載板廠南電（8046）、欣興（3037），今跌幅雙雙超過8%和7%。化工、檢測類股再度受資金青睞，東鹼（1708）、興農（1712）亮燈漲停，亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）等也攻上漲停，大盤收在17,048.37點，跌幅1.37%。

自營商 外資 三大法人 台股

延伸閱讀

4月台股期指跌265點

法人：未來2日台股恐跌破萬七 台積電法說是轉機

台股近期波動大 黃天牧：基本面仍好、短暫波動難免

力挺台股三大利多基本面 金管會：現金殖利率比美債高

相關新聞

今年首季18家上市櫃減資達574億 證期局出兩招調查

今年上市櫃公司減資金額爆衝，金管會主委黃天牧表示，企業減資要透過股東會，審查時會特別留意；金管會證期局局長張振山表示，金...

台股下跌236.17點 三大法人賣超405.66億元

本土疫情持續升溫，中國又傳出昆山將持續封城至5月，影響台廠達百家，台股今（11）日早盤一度翻紅，隨後一路走跌，終場收在1...

通膨、疫情、台幣貶值影響 台股多空決戰5日線

台股今（11）日早盤仍然延續弱勢走勢，主要受到假日疫情仍高，加上美股科技股表現不佳，加上中國上海地區封城時間延長，短線股...

外資一面喊買一面賣 黃天牧：9家外資23日交報告說明

針對外資過去一面喊多台股，但另一方面又賣超台股，等於是對台股玩「兩手」策略，金管會主委黃天牧今天表示，證交所已針對9家有...

法人：未來2日台股恐跌破萬七 台積電法說是轉機

兩岸疫情不斷升溫，昆山與上海持續封城，昆山封城令甚至延長至12日，今（11）日台股大盤預先反應科技產業供給面問題，科技類...

台股重挫236點收17,048點 台積電跌9元

台股大盤今(11)日終場下跌236.1點，跌幅1.3%，收17,048.3點，成交量2,995.1億元。櫃買市場11日終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。