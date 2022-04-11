台股下跌236.17點 三大法人賣超405.66億元

本土疫情持續升溫，中國又傳出昆山將持續封城至5月，影響台廠達百家，台股今（11）日早盤一度翻紅，隨後一路走跌，終場收在17,048.37點，下跌236.17點，成交量2,995.16億元；三大法人賣超405.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超340.42億元，投信買超15.16億元，自營商賣超（合計）80.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.53億元，自營商（避險）賣超48.86億元。

新台幣匯率貶勢確立，下探29元，近期外資的大舉撤出也使得電子股易跌難漲。台積電（2330）下跌至558元，跌幅1.59%，接近前低555元；聯電（2303）創近期新低價48.2元，跌幅3.6%；受到昆山停工影響的ABF載板廠南電（8046）、欣興（3037），今跌幅雙雙超過8%和7%。化工、檢測類股再度受資金青睞，東鹼（1708）、興農（1712）亮燈漲停，亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）等也攻上漲停，大盤收在17,048.37點，跌幅1.37%。