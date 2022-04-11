法人：未來2日台股恐跌破萬七 台積電法說是轉機

兩岸疫情不斷升溫，昆山與上海持續封城，昆山封城令甚至延長至12日，今（11）日台股大盤預先反應科技產業供給面問題，科技類股紛紛走跌，大盤表現亦疲弱，自開盤下殺230點後，於17,050～17,100點之間低檔震盪，尾盤仍無拉回跡象，以17048.3點作收。

法人表示，科技類股除了供應鏈有狀況，需求面也無去年預期的樂觀，因此持續下殺，預計市場將繼續出現賣壓，未來2天台股大盤恐怕跌破萬七關卡，而周四台積電（2330）法說會將是轉機，預期在法說會後，周五大盤有機會扭轉跌勢，但大漲的機率不高。

疫情再度爆發並延燒至今，生醫、化工族群仍然受惠，今日強攻漲停的個股有：中化生（1762）、全宇生技-KY（4148）、亞諾法（4133）、寶齡（1760）、ABC-KY（6598）、東鹼（1708）、興農（1712）等股。

群益投顧副總經理曾炎裕指出，投資人需注意受到疫情影響的手機供應鏈，此外，由於中國擬提升「限遊令」強度，使得以往做為手機、筆電旺季的6、7月行情可能轉淡，需求不若以往，影響相關產業的基本面，而股市對於基本面的反應延遲，也是投資人需要特別留意的部分。整體來說，科技業第2季淡季行情確定，建議投資人對於透明度低的供應鏈保持謹慎態度。

曾炎裕表示，周四台積電法說會後，科技類股可能會出現爆量多殺多的情況，屆時中小型科技股有機會上漲，但回檔速度可能也快，且上漲下跌力道皆大，投資人需多加注意。