疫情延燒 檢測類股4檔衝漲停

本土疫情持續升溫，加上外資持續匯出資金，台幣下探近29元，另外大陸昆山疫情延燒，使得多家電子台廠停工，今（11）日台股盤中下殺超過200點，檢測試劑類股逆勢上揚，亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、泰博（4736）和瑞基（4171）紛紛攻上漲停板。

以今日盤中高點70.2元來看，亞諾法從自3/25以來波段漲幅已達73%，ABC-KY自3/30起漲漲幅已達45%，泰博從191.5元起漲，至今日漲停價255元波段漲幅已達33%，瑞基自91元起漲至今125.5元，漲幅達37%。

受到台灣疫情逐步升溫，亞諾法三月營收0.37億元，月增33.9%，年增3.5%；ABC-KY三月營收0.23億元，月增146.6%，年減35.5%；泰博三月營收5.67億元，月增17.6%，年增31%；瑞基3月合併營收0.75億元，月增率113.76%，年減19.29%。瑞基1至3月累計營收2.36億元，較去年同期成長1.35%。