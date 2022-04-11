快訊

大甲媽遶境傳憾事 男騎車遭貨車、遊覽車夾殺OHCA

他維修iPhone Face ID價格被喊「妖壽貴」 果粉卻喊便宜

疫情延燒 檢測類股4檔衝漲停

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

本土疫情持續升溫，加上外資持續匯出資金，台幣下探近29元，另外大陸昆山疫情延燒，使得多家電子台廠停工，今（11）日台股盤中下殺超過200點，檢測試劑類股逆勢上揚，亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、泰博（4736）和瑞基（4171）紛紛攻上漲停板。

以今日盤中高點70.2元來看，亞諾法從自3/25以來波段漲幅已達73%，ABC-KY自3/30起漲漲幅已達45%，泰博從191.5元起漲，至今日漲停價255元波段漲幅已達33%，瑞基自91元起漲至今125.5元，漲幅達37%。

受到台灣疫情逐步升溫，亞諾法三月營收0.37億元，月增33.9%，年增3.5%；ABC-KY三月營收0.23億元，月增146.6%，年減35.5%；泰博三月營收5.67億元，月增17.6%，年增31%；瑞基3月合併營收0.75億元，月增率113.76%，年減19.29%。瑞基1至3月累計營收2.36億元，較去年同期成長1.35%。

營收 瑞基

延伸閱讀

金萬林3月營收4,184萬、首季營收1.22億 雙創同期新高

「雙面」績優股 股價有撐

昆山封城延長四天 台慶科：影響輕微 庫存足夠

昆山封控再延長 法人：恐影響PCB產業鏈銷售

相關新聞

過去看衰美元是共識⋯今4關鍵大漲！謝金河：這些國家企業恐現原形

美元指數到100，世界重新洗牌！

外資一面喊買一面賣 黃天牧：9家外資23日交報告說明

針對外資過去一面喊多台股，但另一方面又賣超台股，等於是對台股玩「兩手」策略，金管會主委黃天牧今天表示，證交所已針對9家有...

跟著法人賺一桶金！投資達人：存中鋼穩賺8%？高殖利率股買進看「3指標」

在股票投資上，如何觀察法人動向，搭順風車買到股價低點?除使用基本面與技術分析外，不少人會搭配法人動向，觀察大盤資金流向。

台積電回測560元整數關卡 新台幣重貶資金撤出半導體股

大型權值股台積電（2330）今日早盤股價走弱，一度回測560元整數關卡，伴隨新台幣兌美元重貶趨勢，法人認為，資金持續撤出...

疫情延燒 檢測類股4檔衝漲停

本土疫情持續升溫，加上外資持續匯出資金，台幣下探近29元，另外大陸昆山疫情延燒，使得多家電子台廠停工，今（11）日台股盤...

生醫、化工盤中強勢表現 法人：台積法說前生醫仍是主角

美國聯準會5月升息縮表消息釋出之影響餘波尚在、俄烏恐將迎來新一波大戰、兩岸疫情不見緩和，種種負面因素影響今（11）日台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。