生醫、化工盤中強勢表現 法人：台積法說前生醫仍是主角

美國聯準會5月升息縮表消息釋出之影響餘波尚在、俄烏恐將迎來新一波大戰、兩岸疫情不見緩和，種種負面因素影響今（11）日台股，由開盤17,284.54點，盤中一度重挫逾200點，至盤中最低17,046.67點後維持低檔震盪。

今日強勢族群仍為受惠疫情的生醫族群，以及化工族群中受惠於俄烏戰事的化肥族群，法人表示，投資人可趁回檔時短線布局疫情相關類股，預期在周四台積電（2330）法說會前，仍由受惠疫情的生醫族群作為主角。

生醫族群盤中有全宇生技-KY（4148），ABC-KY（6598），亞諾法（4133）強攻漲停；而寶齡（1760），中化生（1762）盤中最高點也一度達漲停價，後續回檔，分別以漲幅9.0%、8.9%居次；國光生（4142）盤中上漲2.5元，漲幅6.1%；雃博（4106）盤中上漲1.7元，漲幅6.0%，表現也受投資人關注。

化工族群盤中有東鹼（1708）亮燈漲停，毛寶（1732）盤中上漲3.2元，漲幅6.5%；興農（1712）盤中上漲2.1元，漲幅5.9%；中華化（1727）盤中上漲2.3元，漲幅4.6%；台肥（1722）盤中上漲3.3元，漲幅4.1%，表現亮眼。