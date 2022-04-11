RSI如出現黃金交叉 法人：全球5G ETF買點浮現

美國聯準會(Fed)開始新一輪的升息循環，依據聯準會釋出的最新利率點陣圖顯示，今(2022)年剩下的六次利率決策會議都會升息，分析師也預測到明年底升息可能至2.8%。根據過去的升息循環歷史經驗，此時如果RSI指標（相對強弱指標）出現黃金交叉，則正是進場的好時機。

以元大未來關鍵科技(00876)追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數為例，該指數主要布局在全球5G關鍵元件製造商，觀察該指數在上次升息循環2015年12月~2019年7月期間，該指數上漲81%。顯示具有成長未來的關鍵科技，在升息階段能夠受惠於景氣的成長。

元大未來關鍵科技研究團隊表示，如果使用RSI指標（相對強弱指標），在低於40時進場，高於60出場，這樣的簡單策略依據過去在升息階段(2015年12月~2019年7月)這段期間，共有10次的機會進出場，其中有七次是產生正報酬，勝率超過七成。如果搭配短周期RSI往上突破長周期RSI時，出現所謂的黃金交叉時，更能創造出更佳的報酬，目前走勢RSI正有此趨勢，投資人如看好全球5G的發展未來，此時正好是出現黃金交叉的布局好時機。

專家說，使用RSI來當進出場指標，當然是蠻好的選擇，但是投資人需要留意，任何技術指標都有其限制，所以RSI也可能產生鈍化的問題，也就是可能已經觸及出場訊號，但是標的尚未上漲到當初的進場點，所以投資人對於使用技術指標當進出場信號，還須留意自己的損益，做好正確的停利停損策略。

元大未來關鍵科技研究團隊表示，各國央行會升息，代表升息期間整體的經濟景氣是好的，所以會透過升息手段來延續景氣走勢不至於走向泡沫，因此全球關鍵科技5G受惠於經濟成長，因此表現會相對亮眼，所以目前正處於升息循環的初期，依據過去的歷史經驗，在景氣表象亮眼的階段，投資5G關鍵科技指數表現將可獲得不錯的報酬。

元大投信表示，近期市場多空交戰，在各種不同消息面中震盪，但投資人其實不用過於擔憂關鍵科技產業的短期市場震盪。隨著新科技應用愈來愈多，包括元宇宙、自駕車、智慧工廠和遠距醫療等等物聯網技術，都需要快速而且大量的資料傳輸，勢必帶動通訊需求與相關基礎建設大爆發，5G關鍵科技產業的長線多頭趨勢依然可期。