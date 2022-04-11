快訊

大甲媽遶境傳憾事 男騎車遭貨車、遊覽車夾殺OHCA

他維修iPhone Face ID價格被喊「妖壽貴」 果粉卻喊便宜

RSI如出現黃金交叉 法人：全球5G ETF買點浮現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會(Fed)開始新一輪的升息循環，依據聯準會釋出的最新利率點陣圖顯示，今(2022)年剩下的六次利率決策會議都會升息，分析師也預測到明年底升息可能至2.8%。根據過去的升息循環歷史經驗，此時如果RSI指標（相對強弱指標）出現黃金交叉，則正是進場的好時機。

以元大未來關鍵科技(00876)追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數為例，該指數主要布局在全球5G關鍵元件製造商，觀察該指數在上次升息循環2015年12月~2019年7月期間，該指數上漲81%。顯示具有成長未來的關鍵科技，在升息階段能夠受惠於景氣的成長。

元大未來關鍵科技研究團隊表示，如果使用RSI指標（相對強弱指標），在低於40時進場，高於60出場，這樣的簡單策略依據過去在升息階段(2015年12月~2019年7月)這段期間，共有10次的機會進出場，其中有七次是產生正報酬，勝率超過七成。如果搭配短周期RSI往上突破長周期RSI時，出現所謂的黃金交叉時，更能創造出更佳的報酬，目前走勢RSI正有此趨勢，投資人如看好全球5G的發展未來，此時正好是出現黃金交叉的布局好時機。

專家說，使用RSI來當進出場指標，當然是蠻好的選擇，但是投資人需要留意，任何技術指標都有其限制，所以RSI也可能產生鈍化的問題，也就是可能已經觸及出場訊號，但是標的尚未上漲到當初的進場點，所以投資人對於使用技術指標當進出場信號，還須留意自己的損益，做好正確的停利停損策略。

元大未來關鍵科技研究團隊表示，各國央行會升息，代表升息期間整體的經濟景氣是好的，所以會透過升息手段來延續景氣走勢不至於走向泡沫，因此全球關鍵科技5G受惠於經濟成長，因此表現會相對亮眼，所以目前正處於升息循環的初期，依據過去的歷史經驗，在景氣表象亮眼的階段，投資5G關鍵科技指數表現將可獲得不錯的報酬。

元大投信表示，近期市場多空交戰，在各種不同消息面中震盪，但投資人其實不用過於擔憂關鍵科技產業的短期市場震盪。隨著新科技應用愈來愈多，包括元宇宙、自駕車、智慧工廠和遠距醫療等等物聯網技術，都需要快速而且大量的資料傳輸，勢必帶動通訊需求與相關基礎建設大爆發，5G關鍵科技產業的長線多頭趨勢依然可期。

升息 5G

延伸閱讀

5G、毫米波雷達和UWB加速自駕車佈局

鄭文燦贊成輕重症分流 規劃輕症在家照護方案

金門獲贈手持無線超音波 4月優先配置基層

仁寶捐贈手持式無線超音波 予偏鄉醫療

相關新聞

過去看衰美元是共識⋯今4關鍵大漲！謝金河：這些國家企業恐現原形

美元指數到100，世界重新洗牌！

外資一面喊買一面賣 黃天牧：9家外資23日交報告說明

針對外資過去一面喊多台股，但另一方面又賣超台股，等於是對台股玩「兩手」策略，金管會主委黃天牧今天表示，證交所已針對9家有...

跟著法人賺一桶金！投資達人：存中鋼穩賺8%？高殖利率股買進看「3指標」

在股票投資上，如何觀察法人動向，搭順風車買到股價低點?除使用基本面與技術分析外，不少人會搭配法人動向，觀察大盤資金流向。

台積電回測560元整數關卡 新台幣重貶資金撤出半導體股

大型權值股台積電（2330）今日早盤股價走弱，一度回測560元整數關卡，伴隨新台幣兌美元重貶趨勢，法人認為，資金持續撤出...

疫情延燒 檢測類股4檔衝漲停

本土疫情持續升溫，加上外資持續匯出資金，台幣下探近29元，另外大陸昆山疫情延燒，使得多家電子台廠停工，今（11）日台股盤...

生醫、化工盤中強勢表現 法人：台積法說前生醫仍是主角

美國聯準會5月升息縮表消息釋出之影響餘波尚在、俄烏恐將迎來新一波大戰、兩岸疫情不見緩和，種種負面因素影響今（11）日台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。