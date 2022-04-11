台股近期波動大 黃天牧：基本面仍好、短暫波動難免

台股近期波動較大，外資持續賣超，金管會主委黃天牧今天信心喊話，強調台股基本面仍良好、短暫波動難免，且台股無論是現金殖利率3.84%，加上票股利後約3.96%，比美國10年期公債殖利率2.7%更具吸引力。

黃天牧今天受邀赴立法院財政委員會備詢，會前受訪時提到，這段期間包括俄烏戰爭、美國升息等影響，造成市場波動大，但台股成交量目前仍有3000億元以上，相較其他主要市場股市，台股自年初到4月8日跌幅約5.3%左右，跌幅相較沒那麼深。

他也強調，目前台股現金殖利率3.84%，加上票股利後約3.96%、接近4%，比美國10年期公債殖利率2.7%更具吸引力；去年上市櫃公司獲利5.2兆元、也是史上新高，且我國出口已連21紅，整體來看基本面良好，短暫波動是難免，但長期對台股仍具信心。

國民黨立委林德福則提到，壽險業今年減碼台股，去年12月以來已減碼上千億元，而外資3月就匯出近60億美元，是否顯示市場信心下降，台股風險未來是否擴大。

黃天牧表示，外資進出有其策略，金管會會持續觀察，且其實2、3、4月外資仍有匯入，主要是俄烏戰爭及升息變數影響，外資通常都是進進出出，雖然今年外資匯出多，但台股基本面佳，「他(外資)終究會回來！」

他提到，壽險對於台股投資有自己的策略，持有台股部位是有時進、有時出，不能以一時間的減碼作為來斷定，雖然壽險業減碼因素很多，但目前股市每日量能不算太低。

黃天牧也提醒，一向都呼籲投資人要注意風險、審慎選股，現在投資人要多加留意各種風險，包括地緣政治、升息、通膨、疫情等風險，都要持續注意。