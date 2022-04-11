國泰證推台股定期定額日日扣 業界首家

國泰證券打破「台股定期定額」固定扣款日的限制，即日起提供「日日扣」的服務，為業界「首家」協助投資人一年365天都能透過台股定期定額錢進台股，布局大型權值股與ETF，長期參與企業成長獲利，不論職業是上班族、退休族或是學生打工族，資金規模是小資族、中產階級或大戶投資人，全方位協助各個族群與投資零距離。

通膨持續攀升導致生活開銷愈來愈高，亦影響運用於投資的金額，讓想要或正在籌備穩妥退休生活的各族群傷透腦筋。當萬物皆漲唯有薪水不漲時，如何把微薄的可支配所得進一步放大，紀律投資是一項關鍵。然而，時下各個族群多面臨幾個投資痛點，如好不容易盼到發薪日到來，卻被其他支出捷足先登，因此當臨到僅有的幾個定期定額扣款日時，帳戶裡的錢早已用罄，導致每月的投資計畫常常被迫延宕。

有許多投資人在固定的扣款日之外，希望能更機動性的不定期加碼，趁行情大波動時買到相對好的價格。此時，若每天都是台股定期定額的扣款日，就是投資人持續參與市場的最佳助手，不論領薪日是月初的軍公教族群，或月底才領薪的一般上班族，高度靈活、更加機動並且可隨時設定的台股定期定額日日扣，即為投資人長期下來參與市場企業獲利成長果實的最佳投資計畫。

以一般投資人為例，若每月預計投入一筆金額存台積電股票，當增加更多扣款日時，買入的平均成本就有機會接近長期平均價格，長期下來，投資獲利的勝率即有望提升；若是大戶投資人，也能將大筆金額有效分配於更多日子進行分散購入，同樣能收到持有的平均成本接近股票長期平均價格的效益；更重要的是，小額投資人在多標的與多扣款日的多重排列組合下，少少的資金也能將資產進行妥適安排，達到兼具持有成本接近長期平均價格與資產分散投資的效益。

此外，打工族或學生族不固定的收入與零用金也能透過台股定期定額日日扣，天天都能前進台股指標企業或指數型商品ETF，透過定期定額與不定期加碼，長期下來存得可觀股數，可定期收取股息，長線亦能參與企業的成長，進而坐享資本利得的甜蜜果實。

投資不能等，正視小額投資的威力，透過長期規律參與定期定額買台股的券商服務，實現夢想不求人，小錢長期累積下來也能茁壯成一桶金。國泰證券目前提供多達167檔台股定期定額投資標的，其中84檔個股為台股市值前五十大的大型藍籌股與MSCI成份股，83檔ETF的投資範疇則涵蓋國內外股債商品，其中亦不乏追蹤國內外指數的指數型ETF選擇，不論投資人想當航海王或半導體龍頭廠的股東，甚至是時下正流行的ESG永續議題的指數型ETF等，都能在國泰證券台股定期定額標的裡進行挑選與布局。

主管機關近年來力推普惠金融政策，國泰證券積極響應並力行券商普惠金融之理念，持續為投資人建立簡單快速且便利好操作的數位投資平台，希望協助更多小額投資人，運用小額資金也能輕鬆參與股市，並不斷推出台股定期定額更多細緻的貼心新服務，如每筆申購門檻降低至1千元、單筆申購1萬元以下只收取手續費1元、動態增加更適合長期投資標的至167檔等，如今更運用數位金融科技將扣款日期大幅擴增至「天天都是扣款日」，滿足客戶在投資旅程上有更高強度、更具彈性、更能分散風險的專屬投資計畫。

此外，除了台股定期定額日日扣的全新貼心服務，國泰證券也自今年3月起將台股定期定額扣款流程簡化，以往需在前一天下午3點前將款項匯入指定帳戶，且剩餘款於交易日後第二個工作日(T+2)才能退回給投資人，縮短為前一天晚上11:59匯入與交易日當天退回剩餘款，免去款項管理的繁瑣細節。國泰證券秉持「繁瑣困難的事務交給國泰，簡單容易操作的留給客戶」的重要服務理念，將最貼心的服務傳遞到客戶手裡，協助廣大投資人於投資旅程各項環節，不論是交易乃至帳務等各面向，都能簡單快速便利與容易上手，未來也為持續推出更貼近客戶內心的數位金融服務而努力不懈。