快訊

八段錦健身提升免疫力 八動作口訣在家做

法國大選首輪出爐 馬克宏27.6％得票率領先極右派雷朋

晶圓代工成熟製程傳凍漲 聯電失守50元關卡

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

晶圓代工成熟製程傳出報價終止連六季上揚走勢，市場擔憂恐將牽聯電（2303）、世界（5347）、力積電（6770）的營運，不過，對台積電（2330）的影響不大，今（11）日早盤，聯電以50元平盤開出後走低，再失守整數關卡價位，一度下滑至48.75元，創下去年5月以來的低點，世界、力積電齊跌，台積電也是下跌的表現。

半導體業界傳出，晶圓代工成熟製程指標業者近期陸續通知IC設計客戶，短期內將不再調升成熟製程的代工價格，終止自2020年底以來報價連續六季的上揚走勢。

成熟晶圓代工價格「凍漲」訊號顯現下，市場擔心恐將衝擊聯電、世界先進、力積電的業績表現，台積電因主要營收及獲利為先進製程，預計所受影響不大，晶圓代工股今日則是同步下跌的表現。

聯電開平後走低，盤中跌幅1.9%，股價則是寫下近11個月的低點；世界以116元開出，一度下滑至114.5元，盤中跌幅1.28%；力積電以54.5元上漲開出，盤中翻黑一度下滑至53元，跌幅2.39%；台積電早盤以563元開出，下跌4元，一度下滑至562元，盤中跌幅0.52%。

台積電 晶圓代工

延伸閱讀

晶圓代工三雄Q1營收創新高 股價這樣表現

晶圓代工成熟製程 凍漲

三星旗艦機過熱 台積救援

權王14日法說 外資提五問

相關新聞

視訊新制上路 數位股東會時代來臨

在新冠肺炎(COVID-19)的推波助瀾之下，一些新科技如疫苗之mRNA技術，獲得了快速的採行。但除了科技領域之外，在制度方面也出現快速的變化。其中又以攸關公司經營的視訊股東會

晶圓代工三雄Q1營收創新高 股價這樣表現

晶圓代工三雄8日盤後公布今年第一季自結營收，台積電（2330）、聯電（2303）和世界先進（5347）三家同創歷史單季新...

力挺台股三大利多基本面 金管會：現金殖利率比美債高

受俄烏戰爭、美國通膨升息和疫情衝擊，讓4月台股波動大增，金管會主委黃天牧今力挺台股三大利多基本面，包括台股跌幅非最大、台...

台股開盤下挫11點 台積開盤下跌4元

台股今(11)日開盤下跌11.49點，開盤指數17,273.05點；台積電（2330）開盤下跌4元，開盤價563元。

富邦期貨：台股短線震盪整理機率較高

減資產負債表的速度也有可能加快，地緣衝突方面，俄羅斯重整兵力後，轉往攻擊烏克蘭東部頓巴斯地區，戰爭所帶來的不確定性短期仍...

台股暫回穩 安聯投信：後市等待重要法說登場

安聯投信台股團隊表示，電子股今年來面臨較大幅度修正壓力，主要還是受市場擔憂庫存調整擔憂等雜音所致，若就庫存調整與配息時程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。