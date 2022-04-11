晶圓代工成熟製程傳凍漲 聯電失守50元關卡
晶圓代工成熟製程傳出報價終止連六季上揚走勢，市場擔憂恐將牽聯電（2303）、世界（5347）、力積電（6770）的營運，不過，對台積電（2330）的影響不大，今（11）日早盤，聯電以50元平盤開出後走低，再失守整數關卡價位，一度下滑至48.75元，創下去年5月以來的低點，世界、力積電齊跌，台積電也是下跌的表現。
半導體業界傳出，晶圓代工成熟製程指標業者近期陸續通知IC設計客戶，短期內將不再調升成熟製程的代工價格，終止自2020年底以來報價連續六季的上揚走勢。
成熟晶圓代工價格「凍漲」訊號顯現下，市場擔心恐將衝擊聯電、世界先進、力積電的業績表現，台積電因主要營收及獲利為先進製程，預計所受影響不大，晶圓代工股今日則是同步下跌的表現。
聯電開平後走低，盤中跌幅1.9%，股價則是寫下近11個月的低點；世界以116元開出，一度下滑至114.5元，盤中跌幅1.28%；力積電以54.5元上漲開出，盤中翻黑一度下滑至53元，跌幅2.39%；台積電早盤以563元開出，下跌4元，一度下滑至562元，盤中跌幅0.52%。
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