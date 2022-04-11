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晶圓代工三雄Q1營收創新高 股價這樣表現
晶圓代工三雄8日盤後公布今年第一季自結營收，台積電（2330）、聯電（2303）和世界先進（5347）三家同創歷史單季新高。不過，受國際情勢及本土疫情影響，公布後第一個交易日、今（11）日市場趨於保守，台積電開盤下跌4元、聯電開平盤、世界先進開盤下跌0.5元。
台積電第一季營收約為4,910.76億元，較去年同期增加35.5%，創單季新高；聯電第一季營收突破600億元大關，達634.22億元，季增7.31%，表現優於市場預期；世界先進第一季合併營收134.9億元，較去年同期增加46.97%。
不過，上週那斯達克指數下挫186.30點、跌幅1.34%，收在13,711點；費城半導體指數下跌77.3點、跌幅2.42%，收在3,120.2點。台積電美國存託憑證（ADR）震盪收低，跌破100美元大關，收在99.29美元，下跌1.23美元、跌幅1.22%。
籌碼方面，台積電上週在外資連四日賣超共5萬4,029張，股價從589元滑落至567元，下跌22元，市值失守15兆元；但台積電零股股東人數則攀高近76萬人，增加逾1.5萬人。
台積電今日開盤下跌4元，最高到566元，最低562元。台積電法說會將於14日登場，是台股本週的重頭戲，外界聚焦第2季展望、市場供需、原物料供應狀況等議題。
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