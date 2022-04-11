力挺台股三大利多基本面 金管會：現金殖利率比美債高
受俄烏戰爭、美國通膨升息和疫情衝擊，讓4月台股波動大增，金管會主委黃天牧今力挺台股三大利多基本面，包括台股跌幅非最大、台股現金及股票殖利率都比美國十年公債還高，及上市櫃稅前盈餘、和三月出口創歷年單月新高，認為整體基本面都是非常良好。
黃天牧也說，三月金控獲利衰退，主要是外在環境變動較大，後續會持續觀察。
金管會今赴財委會做強制車險草案審查，媒體問及近期台股波動大，黃天牧坦言，受到包括俄烏戰爭、美國通膨升息和疫情造成市場波動，但台股基本面仍良好。
一是，台股相較其他股市跌幅並不大，從年初至今，台股跌幅5.1%，在主要市場並非最深的，二是，目前台股現金殖利率3.84%加上股票達3.96%，比美國十年2.7%更具吸引力，三是，去年上市櫃公司稅前盈餘5.2兆元創歷史新高，財政部也公布三月出口435億美元創歷年單月新高，更締造連21季紅。
黃天牧說，市場短期波動難免，但整個基本面都是良好；至於國內及上海疫情部分，他說，近兩年疫情，金融業對防疫工作很敏感，金管會都有掌握金融業確診人數、採取措施等，上海封城對台企業的影響，會請交易所做評估。
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