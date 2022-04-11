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永豐投顧：市場將由戰事及升息轉聚焦財報展望

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧說，預期在財報周開始後，市場焦點將由戰事及升息轉聚焦財報展望，預估指數應有較平穩表現，預估指數空間17,000～17,500點。

美國宣布多項制裁方案，宣布對俄國權貴人事及俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行及最大私人銀行阿爾法銀行實行制裁，取消俄羅斯和白俄羅斯最惠國貿易地位，以及禁止進口俄國石油和天然氣。對俄羅斯航空業者祭出禁止他們接受從美國零部件維修飛機，但戰事無軟化現象。

永豐投顧表示，市場目前認為目前PC及手機市場需求薄弱現象將影響台積電（2330）稼動率，4月14日台積電法說會將有所說明，另美國亦進入超級財報周，4月14日為高盛、摩根士丹利財報，皆下來則是重量級科技股公布，4月27～29日是超微、高通及蘋果財報公布，台股部分，景碩（3189）、聯電（2303）、譜瑞（4966）、微興則是在4月26～29日公布，公司展望報告可望釐清個別產業強弱度區別，強者預期股價不致被錯殺。

俄羅斯 財報

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