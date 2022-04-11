台股暫回穩 安聯投信：後市等待重要法說登場

安聯投信台股團隊表示，電子股今年來面臨較大幅度修正壓力，主要還是受市場擔憂庫存調整擔憂等雜音所致，若就庫存調整與配息時程來看，可留意第2季末是否趨緩；但就評價及股利殖利率角度，下修幅度則正在縮小。接下來即將登場的重要企業法說釋出的訊息或將左右電子股的走勢。

安聯投信台股團隊表示，電子轉弱、金融轉強是近期的盤面格局。市場加深對電子業進入庫存調整週期的疑慮，加上美國聯準會會議紀錄顯示出縮表規模快於預期等背景下，均加重了電子股的賣壓；金融族群則是受惠資金轉進而再次轉強。

就技術面而言，由於指數仍收在多條均線反壓之下，後續則須觀察加權指數是否能重新站回均線之上。

安聯投信台股團隊表示，由於目前正值資訊空窗期，在企業財報及重要法說相關展望等訊息釋出前，庫存調整會是對基本面觀察的重點，華東地區供應鏈中斷或將加重此一現象。不過，目前來看，上游（非PC與手機相關）訂單依舊穩健，其餘應用陸續進入調整期，需耐心等待、並藉市場波動之際布局接單形勢樂觀的類股。

針對半導體產業調庫存及iPhone新機出貨等雜音，安聯投信台股團隊表示， PC與手機的調整仍在進行中，季末或有機會看到相對低點，但外部變數仍大，目前不確定性高；另一方面迄今亦未看到整體iPhone訂單量有下修的現象，新機訂單下修或可被解讀為單一產品競爭力、定價等問題。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，目前市場預期全年企業獲利年增0%~5%；仍需觀察價格與數量的變化，總體來看，現階段價格相對持穩；在量的部份，數量下調主要是發生在非蘋手機、筆電與消費性電子，下修機率相對較高、幅度則取決於半導體業的變化。以目前狀況來看，並未改變今年企業獲利較去年成長的預期。

安聯投信台股團隊表示，回到今年電子股的成長主軸，還是聚焦在非消費性電子股上，動能還是很強，另外就是消費性的車用電子概念、尤其是純度較高、或擁有利基型、關鍵零組件的製程能耐。

至於在政策面與國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，聯準會轉向緊縮政策本是加深今年全球股市波動的關鍵因子之一；如今，聯準會釋出更快的縮表規劃，因為在供給端未見順暢之際，聯準會採更大力道緊縮，推估市場可能需要用更長的時間反覆消化。