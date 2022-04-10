就是愛零股 金控零股股東近175萬人占近三分之一強

金管會在2020年10月開放盤中零股交易後，推升零股股東大增，據集保中心到上周五統計，15家金控零股股東達174.8萬人，占整體金控股東593.9萬人約29%、近1/3強，零股市值也衝破十兆元達12.4兆元，今年來成長近6成，顯示零股市場大幅成長。

法人說，金控股的零股市場成長，有兩大原因，一是零股股東人數快速增加，二是金控股今年至今成為「慢飆股」，股價飆升同時也讓市值大躍進。

截至上週五統計，15家金控零股股東人數達174.8萬人，今年來增加7.2萬人、成長幅度28%，零股市值更從去年底7.84兆元、一舉躍升達12.4兆元，成長幅度達58%。

增加零股股東人數最多的是玉山金（2884）、富邦金（2881）和合庫金（5880），其中富邦金上周五收76.3元，算是金控股王，吸引想搶進高價股的零股小資族；市值增加前三大則是國泰金（2882）、富邦金和兆豐金（2886），這三檔則是因今年至今股價漲幅約5~6成左右，股價漲多、市值增幅自然也大。

若以整體零股股東人數來看，擁抱開發金零股有20.3萬人居冠、中信金（2891）15.7萬人及華南金（2880）13.1萬人各是亞軍和季軍，國泰金12.9萬人緊追，其餘如元大金（2885）、玉山金和第一金（2892）都約落在12.6~12.7萬人。

法人表示，開發金（2883）去年底已將中壽（2823）100%納入，中壽今年獲利可100%貢獻母金控，有助開發金今年獲利持穩，加上今年是升息年也有利ROE和提升評價。