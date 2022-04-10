史上新高！金控股首季股東近600萬人 「這兩檔」竟成人氣王

升息年助攻下，金融股成今年「慢飆股」人氣大漲，據集保中心截至上週五（8日）統計，15檔金控股股民人數達594萬人創史上新高、今年至今暴增26萬人是去年一整年新增股民數的逾半數；人氣王出現大洗牌，以開發金（2883）、新光金（2888）和台新金（2887）等低價起飛股奪下，零股小資族則偏好玉山金（2884）、合庫金（5880）等「存股概念股」。

金融類股指數在4月初一舉攻破1900點大關，更在上周五（8日）達1923.43點創近32年新高，挑戰1990年5月的前高1936.09點的傳奇紀錄。

金融股成台股四月天唯一亮點，股民動向也出現三大現象，一、股民搶進操作彈性高的低價股，搶短意味濃，二、零股小資族持續湧入高價股，搶搭這波上漲列車，三、比起搶短的股民，零股小資族偏好穩定配息、獲利穩定的存股概念股。

據到4月8日止統計，擁抱開發金的股民達78.5萬人續居人氣王寶座，今年至今已增加5.6萬人、增加人數居金控之冠，新光金股民增加4.7萬人次之，台新金增加3萬人居第三。

法人說，以整體股東人數來看，今年至今除開發金外，新光金、台新金這兩檔意外股東人數增加也較多，可能與低價、操作彈性高，股民想搶短有關，與去年全年人氣齊聚開發金和富邦金（2881）略有差異。

如開發金從去年底的9.3元起漲到上周五收19.8元，大漲了1.13倍，漲幅居金控之冠，而新光金和台新金更是從去年底的8.81元及13.25元低價，各漲了26%及58%到上周五各收11.15元及20.95元。

資深股民說，這三檔金控人氣王都有一個相同特性：低價、股價淨值比（P/B值）也較低，對搶短股民來說，比起花七萬元買一張富邦金，不如花五萬元買五張新光金，在股價淨值比落入低檔時介入，操作獲利空間更大。

其次，若以零股股東數來看，增加最多的反是玉山金、富邦金、合庫金等法人推薦股，顯示開放盤中零股交易後，小資族持續湧入高價股的盛況，第三，比起搶短的股民，小資族更在乎穩定獲利的基本面和配息，較傾向「存股」。

據統計，玉山金今年至今零股人數增加1萬2548人居冠，富邦金增加8331人次之，合庫金增加7122人居三，其他如兆豐金（2886）、第一金（2892）、華南金（2880）零股人數也增加6300~6800多人之間。

法人說，玉山金、合庫金、兆豐金、第一金等都是銀行為主金控，台、美相繼升息下，有助提升淨利差，加上兆豐金、第一金美元放款比重高於同業平均，升息對獲利貢獻也較大，自然吸引存股族進駐。

證券分析師說，目前金融股漲高、不宜貿然追高，加上台灣公債長短天期收窄、美債依舊「倒掛」，對存股族來說，目前介入容易因股價回檔修正而損失價差，等除權息後再低接應是安全的選擇。

他說，投資建議仍首選受惠升息而提升淨利差的銀行為主金控，壽險型金控反因債券殖利率倒掛而出現評價損失，建議先行避開。