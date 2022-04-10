台股本周走勢 法人：聚焦兩大觀察重點

台股上周中止周線連三紅，展望本周台股走勢，法人表示，短線可視本周台積電和大立光這兩大指標廠商的法說會內容，可望成為第二季的市場風向球；此外，本月中下旬美國將展開超級財報周，屆時與台股相關的指標科技大廠，將公布財報數據與財測結果，預期將成為市場關注焦點。預估指數空間1萬7000～1萬7500點。

台股上周五指數雖然出現彈升，上漲105點，收在1萬7284點，但上周只有三個交易日，受到美國聯準會鷹派訊息以及國內疫情升溫影響，指數週線下跌341點，跌幅1.93%，中止周K線連三紅，平均日均量2799億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今年來聯準會的升息與縮表鷹派訊息，加上全球通膨居高不下，持續干擾台股表現，外資今年賣超台股高達5527億元，已超越去年全年度4540億元，也較2020年外資單年度賣超台股5394億元更高，預期今年當聯準會釋出調升利率訊息，帶動美債殖利率上揚時，都可能引發市場資金回流美元資產，造成市場震盪。

不過，內資投信對台股情有獨鍾，葉獻文表示，今年迄今投信買超台股金額已經突破千億元大關，達1018億元，改寫單年度投信法人買超台股史上第二高水位紀錄，且投信法人今年來僅開年首周站在賣方，連續加碼回補台股周數推進至第12周，也讓今年來投信青睞的個股表現相對出色。

葉獻文分析，短期內市場需要消化聯準會釋出縮表金額大於預期的負面情緒，震盪在所難免，短線可視晶圓龍頭與光學鏡頭大廠兩大指標廠商的法說會內容，特別是晶圓龍頭大廠在法說會上釋出的市場展望，將成為第二季的市場風向球，若釋出正向訊息，有利於提振台股多頭；此外，本月中下旬美國將展開超級財報周，屆時與台股相關的指標科技大廠，將公布財報數據與財測結果，預期將成為市場關注焦點，特別是財測將反映企業對未來展望是否延續成長軌道，更會受到市場高度關注。

永豐投顧指出，市場目前認為目前PC及手機市場需求薄弱現象將影響台積電稼動率，14日的台積電法說會將有所說明，另美國進入超級財報周，14日為高盛、摩根士丹利財報，皆下來則是重量級科技股公布，27～29日是超微、高通及蘋果財報公布。台股部分，景碩、聯電、譜瑞、微星則是在26～29日公布，公司展望報告可望釐清個別產業強弱度區別，強者預期股價不致被錯殺。預期在財報周開始後，市場焦點將由戰事及升息轉聚焦財報展望，預估指數應有較平穩表現，指數空間1萬7000～1萬7500點。

安聯投信台股團隊表示，由於目前正值資訊空窗期，在企業財報及重要法說相關展望等訊息釋出前，庫存調整會是基本面觀察的重點，華東地區供應鏈中斷或將加重此一現象。不過目前來看，上游（非PC與手機相關）訂單依舊穩健，其餘應用陸續進入調整期，需耐心等待、並藉市場波動之際布局接單形勢樂觀的類股。