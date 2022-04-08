宅裝修商機爆發 寶陞Q1營收5.17億元寫新高

大啖美國市場居家裝修商機，專業地板品牌及室內建材銷售商寶陞（2948）公布3月合併營收新台幣1.95億元，2022年第一季合併營收達5.17億元，同步改寫歷年同期新高，亦較去年同期成長18.70％。

寶陞表示，3月主要受惠集團積極拓展美國、台灣地區業務銷售動能，尤其集團旗下於美國地區擁有六個自有營業據點與倉儲中心，除持續擴大美東、美南地區業務接單動能，並透過超過千家零售商持續開拓美國其他區域銷售，憑藉寶陞相較其他建材供應鏈簡化層層繁瑣營銷通路，可由上游產品供貨直接銷售予裝修工、設計師及零售商之營運模式，不僅可有效滿足產品設計優化彈性、穩定的供貨品質、良好價格競爭力、集中資源深化在地化客戶服務經營等競爭利基。

寶陞進一步表示，針對美國地區銷售客戶可區分為裝修工、設計師等專業工作者、以及零售商，以今年第一季分別占美國地區營收比重為20％、80％，其中針對零售商合作業務，近年集團持續拓展ProSource、Carpet One等連鎖型客戶群，並擴增集團銷售版圖及豐富集團產品線，包括多種系列地板、櫥櫃、石英石檯面、裝飾邊條等室內居家裝修產品線銷售，更提供客戶即時互動AR實境科技服務，有效滿足旗下零售商、室內設計師等客戶一站式購足服務，成功挹注集團整體營運良好成長動能。

展望2022年第二季，寶陞持審慎樂觀看法。看好美國居家裝修市場需求，仍不斷深化美國進口裝修建材業務表現，且觀察目前美東及美南業務接單表現仍保持良好，並持續發揮多元居家裝修建材產品採購、豐富旗下產品線、以及透過參加知名重要展會與擴增零售商等布局，增添集團拓展大型專案業務接單與旗下Artisan Hardwood品牌區域合作通路契機，除此之外，寶陞透過多元產品組合、深化各地區域零售商銷售表現，並同步評估北美其他空白區域佈建自有銷售據點，有助於集團在全美業務拓展版圖逐步完整，以提高市場競爭力。