台灣港務局公告將出售陽明1.5萬張 獲利約16億元

台灣港務局是陽明（2609）的大股東之一，今天公告將出售1.5萬張的陽明股票，以今天收盤價124元計算，潛在獲利約16.8億元，出售後仍持有陽明17.6萬張，台灣港務局才是國內「正港的航海王」。

市場專家分析，去年台灣港務局也賣掉陽明12萬張，賣出均價僅37元，這個數字可以說是陽明去年股價相對低點，以賣股票的時間點來解讀，港務局並不是對於航運前景有特別看法才出脫股票，應解讀為長期投資獲利了結。

陽明今天公告董事台灣港務公司申報出售陽明1.5萬張股票，以陽明今日收盤124元計算，可望有18.6億元入袋，若以台灣港務局成本約12元計算，台灣港務局的獲利金額16.8億元。

法人表示，由於陽明一直是台股成交量大的個股，3月單月最高的成交量曾經衝30萬張，4月航運回檔修正，但成交量也都在3-5萬張的區間，台灣港務局出售陽明部分持股，短期會對陽明股價造成信心面衝擊，但長期的影響不大，最終會影響陽明股價，還是貨櫃輪的市場前景變化。