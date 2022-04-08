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中信金3月稅後賺38.99億元 完整解析搶先看

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

中信金控（2891）今(8)日傍晚公布獲利自結數，因人壽、創投與證券子公司3月稅後純益均較去年同期減少，加上多出5億元營所稅款，中信金3月稅後純益38.99億元、年減37.3%，前三月稅後純益62.14億元、年減17.3%，累計每股稅後純益為0.84元。

細究各子公司表現，中國信託商業銀行3月稅後純益25.41億元、年增2.9%，中信金財務長邱雅玲表示，中信銀獲利成長主要有兩個原因，首先，淨利息收入(NII)開始增加，不計去年10月起與子公司泰國LH金融集團的合併報表因素，中信銀3月淨息收年增約10%。

其次，3月匯率波動較大，中信銀行的衍生性金融商品與換匯收入，包括替客戶承做與自己操作，也有雙位數的成長。

至於財富管理手續費收入，因為資本市場波動大，銀行客戶寧願擁抱現金存款，包括定期與活期，不太敢出手投資，以致3月財管手收年減約10%。

人壽子公司方面，台灣人壽3月稅後純益20.56億元、年減32.1%，邱雅玲表示，主因股票與債券價格不像去年般多頭，價差有限下，台壽3月並未多賣股債。

儘管如此，因新台幣對美元3月大貶6.01角、貶幅2.1%，台壽的未避險部位有龐大匯兌利益，加上避險部位的合約評價利益，扣除避險合約成本，及依規定須提列到外匯價格變動準備金的23億元，仍有約10億元上下的匯兌利益。

中信金今日也公告，台壽持有的俄羅斯政府債券及俄羅斯天然氣公司債券，3月底帳面價值約96.7億元。公告內容提到，因俄羅斯入侵烏克蘭遭受國際制裁，致使該國無法完全支付債券到期本金及利息之風險增加，台壽3月增提預期信用損失約5.8億元。

若含今年2月提列的4.7億元，台壽因俄債風險，已提列10.5億元的預期信用損失。

中信金3月稅後純益年減23.15億元，扣掉銀行子公司年增0.72億元、人壽子公司年減9.74億元，其間減少的14.13億元，主要來自創投與證券子公司獲利衰退，及金控連結稅制季底重新評估的影響。

中信創投因持股部位評價利益較去年同期減少，3月稅後純益年減逾5億元；中信證券也因台股交易量縮小，3月稅後純益較去年減少，這兩部分的影響因素合計約9億餘元。

另外的5億元則是金控連結稅制的影響，邱雅玲表示，3月適逢季底連結稅制重新評估，因須符合最低稅負制規範，中信金的應稅所得金額變大，3月營所稅年增約5億元。

中信金控 俄羅斯

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