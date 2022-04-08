外資賣超115億 晶圓雙雄合遭賣超54,840張

台股今（8）日止跌反彈，收17,284.54點，上漲105.91點，三大法人賣超103.54億元，外資賣超115.06億元，統計晶圓代工雙雄、面板、金融股等仍是外資賣超主要標的，聯電（2303）續遭大賣，高居外資賣超個股冠軍，合計聯電、台積電（2330）單日遭外資賣超54,840張。

台股收紅，但三大法人中僅投信買超31.05億元，自營商賣超（合計）19.54億元；統計外資今日賣超前十大個股依序為聯電、新光金（2888）、台積電、國泰台灣5G+、鴻海（2317）、中信關鍵半導體、仁寶（2324）、新唐（4919）、金寶（2312）、群創（3481）等；聯電持續遭外資大賣，為今日外資賣超冠軍，遭外資賣超39,142張。

外資賣超第二大為新光金，單日賣超達20,910張，台積電為外資賣超第三大，遭外資賣超15,698張，不過，投信則是買超655張，自營商買超1,150張，合計三大法人賣超台積電13,893張。

統計外資今日買超前十大個股依序是長榮航（2618）、元大台灣50反1（00632R）、元晶（6443）、臺企銀（2834）、開發金（2883）、華航（2610）、長榮、中鋼（2002）、陽明（2609）、東鹼（1708）等；外資買超長榮航45,979最高，另外，買超華航也達13,593張。

安聯投信台股團隊表示，電子轉弱、金融轉強是近期的盤面格局。市場加深對電子業進入庫存調整週期的疑慮，加上美國聯準會會議紀錄顯示出縮表規模快於預期等背景下，都加重電子股的賣壓；金融族群則是受惠資金轉進而再次轉強；就技術面來看，由於指數仍收在多條均線反壓之下，後續須觀察加權指數是否能重新站回均線之上。

安聯投信台股團隊表示，由於目前正值資訊空窗期，在企業財報及重要法說相關展望等訊息釋出前，庫存調整將是對基本面觀察的重點，華東地區供應鏈中斷或將加重此一現象。不過目前來看，上游（非PC與手機相關）訂單依舊穩健，其餘應用陸續進入調整期，需耐心等待、並藉市場波動之際布局接單形勢樂觀的類股。

針對半導體產業調庫存及iPhone新機出貨等雜音，安聯投信台股團隊表示， PC與手機的調整仍在進行中，季末或有機會看到相對低點，但外部變數仍大，目前不確定性高；另一方面迄今亦未看到整體iPhone訂單量有下修的現象，新機訂單下修或可被解讀為單一產品競爭力、定價等問題。